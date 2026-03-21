Поиски семьи Усольцевых, пропавшей в красноярской тайге в сентябре 2025 года, возобновятся, когда на интересующих спасателей территориях сойдет снег. Об этом в интервью ТАСС сообщил глава добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Григорий Сергеев.

«Вообще это не в наших традициях. Я сейчас вру самому себе и заодно признаюсь вам в том, как это происходит. Мы должны искать эффективно в то время, когда мы можем спасти. <…> Когда мы не находим, это самый тяжелый для нас поиск. Огромные усилия — и нет результата», — сказал Сергеев.

По его словам, в возобновленных поисках Усольцевых будет участвовать команда из разных регионов России с использованием «разных технических способов, кроме наших традиционных».

В начале марта издание «АиФ» сообщило, что тела Усольцевых якобы нашли в шурфе — вертикальном провале скальной породы. Издание ссылалось на пост некой женщины, якобы «знакомой с тайнами следствия», в одном из чатов, посвященных пропаже семьи.

В Следственном комитете не подтвердили информацию об обнаружении Усольцевых, отметив, что с начала февраля новые поиски семьи не организовывались.

Тот же «АиФ» позже опубликовал «аналитическую реконструкцию» того, что могло случиться с Усольцевыми, на основе выводов искусственного интеллекта.

Издание загрузило в «нейросеть последнего поколения» массив данных о пропаже семьи, в том числе метеосводки за дату исчезновения и «психологические паттерны поведения заблудившихся».

Как говорится в материале, ИИ «отсек популярные версии» о нападении на Усольцевых дикого зверя, криминале и побеге. Вероятность такого развития событий нейросеть определила как «ничтожно малую».

Наиболее вероятным сценарием исчезновения Усольцевых ИИ назвал «цепь роковых случайностей». Среди факторов риска, которые могли привести к трагедии, нейросеть перечислила время начало похода (около 17 часов), ухудшение погоды и сложный рельеф Кутурчинского Белогорья.

ИИ предположил, что дочь или собака Усольцевых могли сорваться в расщелину или шурф, а Сергей и Ирина упали следом, пытаясь их спасти, либо семья оказалась заблокированной там, откуда невозможно выбраться без снаряжения. Будучи легко одетыми, Усольцевы могли замерзнуть насмерть в первую же ночь.

По версии нейросети, тела Усольцевых могут быть скрыты рельефом, что затрудняет их обнаружение коптерами, тепловизорами и собаками. Искусственный интеллект также считает, что семья не могла углубиться в тайгу, поскольку их целью, вероятно, были всего лишь красивые фото, а не длительный поход.

«АиФ» подчеркнул, что изложенные в статье гипотезы «не являются подтвержденным юридическим фактом».

20 марта глава СК Александр Бастрыкин потребовал от руководителя регионального управления ведомства представить актуальную информацию о расследовании уголовного дела по факту исчезновения Усольцевых и принятых для их обнаружения мерах.