RT нашел объединяющий фактор в деле о пропаже в тайге семьи Усольцевых и прошлом скандального американского финансиста Джеффри Эпштейна. По данным телеканала, Сергей Усольцев в конце 1990-х годов обеспечивал взаимодействие с американцами в закрытом городе Железногорске Красноярского края в рамках программы «Инициатива атомных городов» (ИАГ). По той же программе Эпштейн тогда посетил другой закрытый город атомщиков — Саров в Нижегородской области.

Фото с Эпштейном из закрытого города

Вывод о косвенной связи Усольцева с Эпштейном RT сделал на основе обнаруженной в Сети фотографии, запечатлевшей американского финансиста возле двухэтажного деревянного коттеджа, известного в Сарове как «Дом Андрея Сахарова».

Особняк построили в 1950-е годы для молодого на тот момент ученого Андрея Сахарова, привлеченного к масштабной программе СССР по развитию ядерного оружия. По одним данным, Сахаров, будучи непритязательным в быту, отказался переезжать туда, после чего дом стали использовать для временного проживания ученых и высокопоставленных визитеров. По другим данным, семья Сахарова занимала в этом доме одну из квартир. В 2025 году сообщалось, что сейчас это жилой дом.

Фото с апреля 2005 года находится в открытом доступе на ресурсе Flickr, однако спустя 20 лет на него обратили внимание западные СМИ в связи с обнародованием Минюстом США файлов по делу Эпштейна.

Снимок выложила в интернет одна из присутствующих на нем — Эстер Дайсон, которая в конце 1990-х, по данным CNN, «занималась стартапами в Восточной Европе и России». В феврале она подтвердила подлинность фото американскому телеканалу.

«Дом Андрея Сахарова в Сарове. Эстер, Джеффри Эпштейн, Павел Олейников. Саров — бывший советский “закрытый город”, где они разрабатывали бомбы», — говорится в подписи к снимку на ее странице на платформе Flickr.

На фото выставлена дата — 28 апреля 1998 года. Как отмечает RT, весной того года в Россию среди прочих американских гостей приезжал советник основателя Microsoft Билла Гейтса Натан Мирвольд. Телеканал предполагает, что Эпштейн и Дайсон могли быть в составе делегации вместе с ним.

Такие делегации в конце 1990-х регулярно приезжали в закрытые города, где со времен СССР велись секретные ядерные разработки, подтвердил в беседе с RT сотрудник Российского федерального ядерного центра — Всероссийского НИИ технической физики (ВНИИТФ) Владимир Ананийчук.

«Тогда (в США) была такая волна, что русские атомщики побегут, будет утечка информации. Задумка у американцев была вкладывать деньги, чтобы атомщики могли работать. Это сопровождалось открытием научных центров», — пояснил он.

Программа «Инициатива атомных городов» разрабатывалась при участии Департамента энергетики США и была направлена на предотвращение утечки ядерных технологий, отмечает RT.

Павел Олейников на фото с Эпштейном в то время работал инженером-физиком ВНИИТФ. Он сопровождал одну из американских делегаций в качестве переводчика, говорится в публикации RT.

Что касается Эпштейна, то он «проявлял большой интерес к науке и технике», пишет CNN в попытке объяснить его присутствие на фото.

Что связывает приезд Эпштейна с пропавшим Усольцевым

По той же программе ИАГ в конце 1990-х работал Сергей Усольцев, но в другом закрытом городе — Железногорске, указывает RT.

«Взаимодействие с США Усольцев осуществлял через свою фирму “Международный центр развития — Железногорск”, основанную в 1999 году. Эта работа позволила привлечь в город инвестиции на несколько миллионов долларов», — рассказывает телеканал.

Сотрудник ВНИИТФ Ананийчук утверждает, что программа сотрудничества с американцами по ядерным городам проводилась с четким соблюдением правил режимных объектов, в строгом соответствии с российскими правилами.

«Американцы сами не влезали, они делали какую-то совместную работу, писали отчеты, проводили семинары. Конечно, все это <…> очень ответственно проверялось», — сказал он.

Как выяснил RT, фигурирующий на фото с Эпштейном Павел Олейников сейчас живет в Калифорнии и преподает программирование. Телеканал отправил ему письмо с просьбой о комментарии, но на момент публикации своего материала ответа не получил.

Исчезновение Усольцевых: что известно на пятый месяц

RT напоминает, что после пропажи Усольцева и его семьи в Красноярском крае в сентябре 2025 года среди версий случившегося рассматривали их намеренное бегство с целью тайной переправки за границу. В качестве основания СМИ ссылались в том числе на прошлую работу Усольцева на режимных объектах и возможную причастность к гостайне.

Однако в феврале в Следственном комитете (СК) по региону заявили, что версия о побеге была опровергнута собранными по делу доказательствами. В разработке остаются две другие версии — что с Усольцевыми произошел несчастный случай или что они стали жертвами преступления, а тела были спрятаны, либо вывезены. Версия несчастного случая при этом считается следователями приоритетной.

В СК также назвали фейковыми сообщения СМИ о том, что кроссовер Skoda Kodiaq, который Усольцевы оставили на окраине населенного пункта Кутурчин перед пропажей, якобы исчез. Автомобиль еще осенью прошлого года вернули организации, в которой работал Сергей Усольцев, рассказали «Российской газете» в СК.

Кроме того, в правоохранительных органах опровергли версию, что Усольцевы могут скрываться за границей.

«Никаких подтверждений того, что Усольцевы могут находится в другой стране, Испании, например, нет. Против версии свидетельствуют собранные по делу доказательства. Версия эта была опровергнута», — сказал ТАСС источник в силовых структурах.

Агентство обратилось за комментарием к органам после того, как 3 февраля сын пропавшей Ирины Усольцевой Даниил Баталов рассказал в эфире «Пусть говорят» на Первом канале, что ему на телефон позвонили с одноразового номера из Испании. Как он заявил, ему хотелось бы думать, что все трое живы и пытались с ним связаться.

После таяния снега поиски Усольцевых могут развиваться по двум сценариям, предположил в беседе с Aif.ru доктор биологических наук Леонид Медведев. Согласно рассуждениям эксперта, если тела остались на поверхности, то их, скорее всего, обнаружат весной, когда полностью сойдет снежный покров. Если же они провалились в ямы или старые старательские шурфы, найти Усольцевых будет гораздо сложнее, утверждает собеседник издания.

Медведев также не исключил, что осыпь могла скрыть останки — в этом случае погибших вряд ли обнаружат. В то же время ученый допустил, что возможность опознать Усольцевых сохраняется — он отметил, что морозы в Сибири начались рано, а почвенная мерзлота и низкие температуры способны законсервировать мягкие ткани, что позволит провести генетическую экспертизу.