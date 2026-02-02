У Ирины Усольцевой, пропавшей в конце сентября прошлого года с мужем и дочерью в красноярской тайге, обнаружились долги по штрафам за нарушение ПДД, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление Федеральной службы судебных приставов (ФССП). Общая сумма задолженности составляет 4750 рублей 65 копеек.

Все три штрафа касаются штрафов за административные правонарушения, которые зафиксировали камеры Госавтоинспекции Красноярского края. Один исполнительный лист на 250 рублей 65 копеек Ирине Усольцевой выдали около двух недель до исчезновения — 10 сентября 2025 года. Два других — каждый на сумму 2250 рублей — 19 и 24 декабря того же года.

Информацию подтвердили в региональном управлении ФССП.

«На данный период времени исполнительные производства о взыскании административных штрафов в отношении гражданки Усольцевой Ирины Владимировны находятся на исполнении, основания для их приостановления отсутствуют. Исполнительных документов по решению судов в отношении должницы на исполнении нет», — сообщили в службе.

Накануне в Красноярском крае после перерыва в несколько месяцев возобновились поиски пропавшей семьи Усольцевых в рамках расследования уголовного дела. Операция шла два дня — 30 и 31 января. Поиски оказались безрезультатными.

За время планового выезда, как отмечали в Следственном комитете, планировалось осмотреть пещеры. Близкий к поискам источник сообщал NGS24.ru, что семью будут искать в силосных ямах, надворных постройках, уборных, подвалах и чердаках местных жителей.

Эксперты в свою очередь обращают внимание, что для выживания в подобных погодных условиях в тайге нужно иметь хороший уровень подготовки, экипировку и запасы. Руководитель и координатор поисковой организации «ПримПоиск» Кристина Вульферт говорила, что Усольцевым бы понадобилась тщательная подготовка: наличие избушки (зимовья), лекарств, умение выживать и добывать еду.

Спасатель и альпинист Денис Киселев также говорил, что семья не смогла бы прожить четыре месяца в лесу без надежного укрытия и внешней помощи.

Сергей и Ирина Усольцевы вместе с пятилетней дочерью пропали 28 сентября, когда пошли в туристический поход к скальному массиву Буратино в Партизанском районе Красноярского края. Активные поиски продолжались 11 дней, после этого их перевели в режим «точечных задач» на фоне ухудшившихся погодных условий.

В конце октября СК назвал приоритетной версией несчастный случай. Вместе с этим ведомство не исключает, что Усольцевы могли стать жертвами преступления.

Адвокат и бывший следователь Сталина Гуревич накануне сообщила, что пропавших Усольцевых могут объявить погибшими в марте 2026 года. Она объяснила, что, согласно общим правилам, без безвестно отсутствующим человека признают через полгода после исчезновения, а умершим — через пять лет.

Однако, по ее словам, если человек пропал вследствие обстоятельств, которые угрожали его жизни, погибшим могут объявить уже через полгода.