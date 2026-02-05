К информации о якобы связи российских спецслужб с обвиненным в секс-торговле людьми и педофилии финансистом Джеффри Эпштейном нельзя относиться серьезно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос журналистов, как бы он мог прокомментировать соответствующие публикации и заявления, представитель Кремля сказал: «Как угодно, но только не серьезно».

«Хочется много шутить по поводу таких версий. Но давайте не будем тратить время», — сказал Песков.

Накануне премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что российские спецслужбы якобы могли повлиять на определенные «аспекты операции Эпштейна». По его словам, Варшава начнет расследование возможных связей между финансистом и Москвой.

«Все больше информации и все больше комментариев в мировой прессе указывают на подозрение, что этот беспрецедентный педофильский скандал был организован совместно с российскими спецслужбами. <…> Это может означать только одно: у них также есть компрометирующие материалы против многих действующих сегодня лидеров», — сказал Туск на заседании правительства.

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, комментируя заявления польского премьера, предложил расследовать наличие родственных связей между Туском и Эпштейном.

«Разве они не похожи?» — задался вопросом Дмитриев на своей странице в соцсети Х.

Ранее британский таблоид Daily Mail со ссылкой на источники написал, что секс-империя Эпштейна могла быть «медовой ловушкой КГБ». Речь идет об использовании девушек и компромата для шантажа влиятельных мужчин. Комментируя статью Daily Mail, депутат Госдумы Анатолий Вассерман в разговоре с «Абзацем» счел маловероятным, что Эпштейн мог быть связан с российскими спецслужбами из-за рисков для репутации.

«Даже среди коллег по КГБ могло возникнуть сильное отвращение не только к самому Эпштейну, но и к тем, кто с ним работает», — сказал парламентарий.

В опубликованных в конце января «файлах Эпштейна» встречаются упоминания российских моделей и музыкантов. Кроме того, из обнародованных документов по делу покойного финансиста следует, что тот хотел встретиться с президентом России Владимиром Путиным и главой Центробанка Экс-министр финансов РФ Алексей Кудрин и приватизация в переписке Джеффри Эпштейна. Песков заявил RTVI, что Кремль не получал каких-либо предложений от Эпштейна касательно встречи с российским лидером.