В переписке финансиста Джеффри Эпштейна, опубликованной на сайте Минюста США, бывший министр финансов РФ, Алексей Кудрин упоминается 32 раза. В основном Эпштейну пересылают новости из России, с заявлениями самого Кудрина про экономическую ситуацию в России и обсуждают приватизацию.

Приватизация в России

Первый раз Алексей Кудрин упоминается в октябре 2010 года в переписке между Джеффри Эпштейном, генеральным директором банка Barclays Джессом Стейли (уволился после начала расследования его связей с Эпштейном) и гендиректором JP Morgan в России Джеффри Костелло, в которой они обсуждают приватизацию госсобственности в России и свое участие в ней, а также, что для ускорения процессов необходимо подключить лорда Питера Мандельсона. В письме пишут, что речь идет о полной или частичной приватизации около 900 компаний.

«Вчера мы с Яном встречались с заместителем министра экономического развития, который сообщил нам, что Минэкономразвития планирует представить свой всеобъемлющий план приватизации, включая окончательный список активов, премьер-министру в начале ноября. После того, как список и план будут утверждены правительством, нас и других уполномоченных консультантов пригласят принять участие в тендерах по проектам, которые нас интересуют.

В этом году мы также инициировали диалог на высоком уровне между Джейми и министром финансов Кудриным — они встречались в Санкт-Петербурге в июне и в Вашингтоне две недели назад. Хотя план разрабатывается Минэкономразвития, Минфин должен будет утвердить все элементы, поскольку они касаются планирования федерального бюджета. В Вашингтоне Кудрин прямо говорил о приватизации и заверил нас, что после утверждения плана Минфин также запросит наше мнение», — пишет Костелло.

Бизнесмены пишут, что план приватизации может быть утвержден в этом году, но может и сорваться, так как «государственная машина в России работает крайне медленно».

«Как только мы начнем участвовать в конкретных сделках, мы будем использовать все доступные ресурсы, включая Джейми, Хайди, вас, Якоба Френкеля и т.д. На этом этапе, возможно, имеет смысл посмотреть, сможет ли лорд Мандельсон оказать помощь — безусловно, было бы неплохо иметь несколько козырей в рукаве», — отчитывается перед Стейси и Эпштейном Костелло.

Результаты приватизации в 2010-2014 годах оказались скромными, по данным Счетной палаты России, она принесла в бюджет лишь 21% от плана. Виной тому оказалось, не медлительность, как писал коллега Эпштейна, а «низкое качество планирования» и «неэффективное управление федеральным имуществом».

ПМЭФ

В мае 2014 года в Петербурге проходил международный экономический форум (ПМЭФ), на нем среди прочих выступал на тот момент декан факультета Санкт-Петербургского госуниверситета Алексей Кудрин. В переписке Эпштейна в тот день зафиксировано письмо (отправитель скрыт), в котором финансиста просят помочь с вопросом к Кудрину.

«Научный руководитель Кудрина учился со мной в одной школе — я случайно встретил его. Кудрин выступает с речью и отвечает на вопросы от компаний. Пожалуйста, задайте хороший вопрос».

Эпштейн оперативно отвечает на просьбу: «Почему бы не создать валюту, обеспеченную газом? Это была бы одна из немногих валют, обеспеченных реальными активами».

Годом ранее, в июне 2013 года президент Бард-колледжа, дирижер Леон Ботштейн приглашает Эпштейна посетить в Петербурге церемонию вручения дипломов факультета свободных искусств и наук (Смольный колледж) Санкт-Петербургского государственного университета и познакомить с Алексеем Кудриным. Мероприятие посещают директор Института международного либерального образования Сьюзан Гиллеспи, генеральный консул США в Санкт-Петербурге Шейла Гуолтни, но Эпштейн мероприятие проигнорировал.

Был ли знаком Кудрин с Эпштейном?

В 2016 году в одном из многочисленных писем Эпштейну Джонатан Фаркас (муж посла США на Мальте) спрашивает своего друга:

«Джеффри, Яна хочет узнать, знаете ли вы Алексея Кудрина? Она хотела бы поговорить с ним, как вы уже догадались, он мне нравится».

На это Эпштейн отвечает: «Я понял, нет, я с ним не знаком».