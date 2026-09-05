За решением Саратовского областного суда по делу блогера-коммуниста Николая Бондаренко видна попытка снять с выборов «яркого, известного на всю страну кандидата в Госдуму», заявил RTVI первый зампред ЦК КПРФ, депутат палаты парламента Юрий Афонин.

«Мы надеялись, что областной суд как апелляционная инстанция серьезно изучит факты и примет справедливое решение. Но, к сожалению, этого не случилось. Такой вердикт суда создает прямые юридические основания для избирательной комиссии для снятия Бондаренко с выборов», — сказал Афонин, добавив, что юристы подготовят кассационную жалобу.

Он обратил внимание на то, что основанием для судебного преследования кандидата от партии стала «старая публикация на фейковом аккаунте, к которому он не имеет никакого отношения».

«Больше того, он сам обращался в правоохранительные органы с просьбой найти автора этого фейкового аккаунта. В общем, наказывать Николая за эту неизвестно кем сделанную публикацию — это просто абсурдно», — заявил собеседник RTVI.

Если Бондаренко будет лишен статуса кандидата, он «в любом случае будет участвовать в избирательной кампании» — КПРФ сделает его доверенным лицом партии, сообщил Афонин. Он отметил, что блогер-миллионник «продолжит ярко агитировать за партию — в поездках по регионам, на телевидении, в интернете, — везде».

Афонин также обратил внимание на то, что КПРФ добилась восстановления на выборах кандидатов Михаила Матвеева (Самара) и Людмилы Клюшниковой (Алтай).

Сам Бондаренко назвал решение суда «давлением на любого сознательного гражданина, который 20 сентября 2026 года хотел бы положить конец этой несправедливой олигархической системе».

«Протокол не доказывает и не содержит никакой информации о том, что этот ресурс мой, что контент распространял я и создавал его я. Всё это еще в суде первой инстанции прозвучало. Вот такой вот театр абсурда», — заявил он.

На видео, размещенном в его телеграм-канале, блогер также заявил, что «борьба продолжается»: «Впереди заседание Центральной избирательной комиссии, там есть адекватные люди, будем апеллировать и высказывать наши аргументы».

Саратовский облсуд 4 сентября рассмотрел апелляцию Бондаренко на решение Октябрьского райсуда Саратова, назначившего ему в августе штраф в размере 1 тыс. рублей по протоколу о демонстрации экстремистской символики (ч. 1 ст. 20.3 КоАП). По итогам заседания жалоба блогера была отклонена, а решение оставлено в силе.

Административное наказание по «экстремистской» статье лишает Бондаренко возможности избираться в течение года. В случае вступления приговора в законную силу его должны снять с выборов.

В КПРФ назвали претензии к Бондаренко «необоснованными и надуманными». Сам блогер назвал произошедшее «грязными технологиями и давлением» со стороны политических оппонентов.