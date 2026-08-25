Указ президента РФ Владимира Путина, разрешающий передавать объекты критической инфраструктуры во временное управление при отсутствии защиты от атак БПЛА, требует разъяснения и гарантий прозрачности такой процедуры. Об этом заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.

В своем комментарии на сайте РСПП он, в частности, обратил внимание на формулировки в первом же пункте указа. Там говорится, что временное управление может быть введено на объекте в случае «несвоевременного принятия <…> мер по обеспечению безопасности», либо «невосстановления или несвоевременного восстановления <…> функционирования таких объектов».

Речь идет об объектах топливно-энергетического комплекса, промышленности, связи, ЖКХ, транспортной и логистической инфраструктуры, а также об «иных объектах, имеющих особо важное значение для обеспечения безопасности, экономической стабильности РФ и жизнедеятельности населения».

«Требуется разъяснение профильного органа власти, какое восстановление функционирования будет считаться своевременным исходя из типа объекта и того ущерба, который нанесен объекту», — прокомментировал указ Шохин.

Кроме того, нужно прояснить, какова будет степень ответственности временных управляющих за безопасность объектов и как эта ответственность будет обеспечена финансово, например, через страхование, продолжил он. Глава РСПП назвал вопрос такой «зеркальной» ответственности «чувствительным».

Шохин также считает, что нужно договариваться о мерах поддержки компаний, которые вкладываются в повышение защиты своих объектов, пострадавших от атак БПЛА. Такая же поддержка необходима компаниям, которые сами производят средства защиты, добавил он.

Как заключил глава РСПП, при таком системном подходе можно свести до минимума случаи, когда активы незащищенных или плохо защищенных объектов критической инфраструктуры придется передавать во временное управление.

Что говорят власти

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам, что ситуации, когда владельцы предприятий не обеспечивают их защиту от беспилотных атак, встречаются довольно часто.

«Мы с вами сталкиваемся с очевидной угрозой атак дронами в отношении объектов <…>, которые, <…> имеют критическое значение для обеспечения экономики, социальной сферы нашей страны, и зачастую собственники предприятий не уделяют должного внимания принятию мер по обеспечению антидроновой безопасности», — цитирует его «Интерфакс».

По словам Пескова, первый вице-премьер Денис Мантуров «дал исчерпывающие пояснения» по указу Путина. Он, в частности, заявил, что собственники частных предприятий не всегда ставят в приоритет обеспечение безопасности объектов и сотрудников.

Из слов вице-премьера следует, что с такими собственниками федеральные органы сначала проводят разъяснительную работу, обращают внимание на проблемы и помогают в их решении.

Но если со стороны владельцев не наблюдается готовности реагировать и сотрудничать, то во избежание рисков «государству приходится временно полностью брать на себя решение задач защиты», сказал Мантуров. Он пояснил, что указ Путина создал для этого правовую основу.

«Речь при этом не идет о национализации или изменении формы собственности — указ подразумевает вхождение государства в управление предприятием для решения конкретных задач в сфере безопасности», — подчеркнул вице-премьер.

Он добавил, что массового применения этого указа не предполагается. «Точечные и выверенные решения будут приниматься на самом высоком уровне», — заключил Мантуров.