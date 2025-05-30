Президент России Владимир Путин подписал указ, который позволяет приостанавливать права акционеров и вводить внешнее управление в компаниях за неисполнение госконтракта во время военного положения. Соответствующий документ 30 мая размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

«В период действия военного положения приостанавливаются права участников (акционеров) хозяйственного общества, полномочия его органов управления и <…> определяется управляющая организация, которая будет осуществлять полномочия единоличного исполнительного органа хозяйственного общества <…>, в случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) [договорных обязательств]», — говорится в тексте указа.

В документе отмечается, что в военное время по предложению Минпромторга такой алгоритм может применяться «в той мере, в какой это необходимо в целях исполнения договорных обязательств».

Речь идет, в частности, об авиастроительных и судостроительных компаниях, а также их субподрядчиках. Оценивать работу компаний будет рабочая группа при коллегии Военно-промышленной комиссии России.

Правительству поручено принять меры по защите трудовых прав работников таких компаний, а также по зашите инвестируемых бюджетных средств. За два месяца кабмин должен привести свои акты в соответствие с указом. Он вступает в силу со дня опубликования, то есть с 30 мая.

В «Ростехе» в связи с публикацией указа президента заявили «Коммерсанту», что компания, являясь ключевой машиностроительной госкорпорацией, понимает ответственность перед страной и делает все для выполнения государственных задач.

«Сложное время диктует жесткие меры. Наша задача — выполнять решения государства. Исполнение гособоронзаказа многие годы обеспечиваем на высоком уровне», — отметили в пресс-службе корпорации.

В декабре Путин подписал закон, позволяющий органам властей всех уровней скрывать часть информации о своей работе во время военного положения.

В мае в соцсетях распространились публикации с «поправками» в «секретный указ» президента России, которые, как утверждается, расширяют основания для увольнения мобилизованных со службы. В Госдуме заявили RTVI, что этот документ фейковый.