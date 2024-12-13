Президент России Владимир Путин подписал федеральный конституционный закон, позволяющий органам властей всех уровней скрывать часть информации о своей работе во время военного положения. Документ опубликован на сайте правовых актов и вступил в силу.

Законом также дополняются полномочия Верховного суда, Генпрокуратуры и Следственного комитета на территориях, где введено военное положение. Этим органам будет разрешено ограничивать доступ к данным о работе судов, органов прокуратуры и следствия.

В сопроводительных материалах сказано, что закон направлен на усиление безопасности работы госорганов в условиях военного положения.

«Изменения являются актуальным дополнением к существующему комплексу мер безопасности деятельности государственных органов с учетом современных реалий, связанных с ведением специальной военной операции», — говорится в документах.

В настоящее время военное положение действует на территории ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Указ о его введении Путин подписал в октябре 2022 года. Согласно документу, на этих территориях создается территориальная оборона, а местные власти получают полномочия вводить меры, предусмотренные законом о военном положении, и проводить «мобилизационные мероприятия в сфере экономики».

По словам главы комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова, в условиях военного положения, когда всей стране или отдельным территориям угрожает агрессия, нужно создать максимальные условия для ее предотвращения и отражения, в том числе и в обществе.

Он также отметил, что закон создает дополнительные условия для гибкого реагирования на возникающие вызовы и угрозы, связанные с безопасностью государства, и минимизирует риски дестабилизации работы органов власти.

Депутат ЕР Джамаладин Гасанов пояснил «Российской газее», что «даже элементарные сведения о приемных часах и адресе госоргана могут привести к потерям». И власти, добавил он, стремятся предупредить выпады киевского режима и защитить граждан.