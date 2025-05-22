Распространившиеся в соцсетях «поправки» в «секретный указ» президента России Владимира Путина, которые якобы расширяют основания для увольнения мобилизованных со службы, являются фейком. Об этом сообщил RTVI член комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин.

Как утверждалось в публикациях телеграм-каналов, изменения были якобы внесены в указ президента №580 от 3 августа 2023 года, в котором перечислены основания для увольнения со службы. Поправки якобы добавляют в документ два новых пункта: — военнослужащие, которые воспитывают несовершеннолетнего ребенка без матери, получают право на увольнение, — военнослужащие, которых врачебная комиссия признала ограниченно годными (категория «В»), получают возможность ходатайствовать об увольнении. В публикациях говорится, что сам указ и поправки к нему официально не публиковались, так как имеют гриф «для служебного пользования».

«Нет ничего такого. Смотрите, этот „указ“ распространяют адвокаты, а не Минобороны. Надо руководствоваться указами №580 и №647 о порядке увольнения мобилизованных», — сказал RTVI член комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин.

В целом, он считает распространяемый документ «фейком».

Член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев сказал RTVI, что не слышал о подобных поправках. Депутат уточнил, что в настоящий момент существуют следующие категории годности к военной службе:

— «А» — годен к военной службе в полном объеме,

— «Б» — те, у кого небольшие проблемы со здоровьем, не мешающие службе,

— «В» — «тот, кто ранен, его нужно вылечить», после чего он проходит медицинскую комиссию, по итогам которой определяют категорию: «Г» — если ограниченно годен, «то есть где-то в тыловых частях и так далее», или «Д» — если не годен.

«„В“ — это категория, когда человека ранили и неизвестно, будет он годен или нет. Его нужно сначала вылечить, это задача медицинских учреждений Министерства обороны. После того, как его вылечили, если необходимо, прошел реабилитацию, назначают военно-врачебную комиссию, которая определяет, в какую его дальше категорию», — пояснил Соболев.

Что касается отцов-одиночек, продолжил парламентарий, в подобных случаях возникает вопрос, при каких обстоятельствах они попадают в Вооруженные силы.

«Как он туда попал? Все военнослужащие по контракту у нас приходят в Вооруженные силы добровольно. Если отец-одиночка добровольно пришел в Вооруженные силы, мы что, будем говорить: «Ты — отец-одиночка, ну-ка возвращайся»? А он скажет: «А мне кормить нечем, я нашел няньку» или родители у него есть, бабушки-дедушки. Я еще раз говорю: никто никого насильно в Вооруженные силы не берет», — подчеркнул Соболев.