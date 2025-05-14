Госдума на следующей неделе рассмотрит в первом чтении правительственный законопроект, позволяющий лицам без гражданства заключить контракт о прохождении военной службы в российской армии. Думский комитет по обороне рекомендовал его принять, передает корреспондент RTVI.

Законопроект, внесенный в Госдуму в апреле, направлен на расширение круга лиц, которые могут поступить на военную службу по контракту. Документ предусматривает предоставление лицам без гражданства права на заключение контракта о прохождении военной службы в Вооруженных силах России и воинских формированиях, рассказал на заседании комитета замглавы Минюста Владимир Федоров.

Сейчас заключить контракт с Минобороны могут граждане России, а также иностранные граждане.

«Предлагаемые законопроектом изменения позволят создать дополнительный источник комплектования Вооруженных сил РФ и воинских формирований военнослужащими, проходящими военную службу по контракту, в связи с чем, с учетом современной внешнеполитической обстановки, рассматриваемый законопроект заслуживает безусловной поддержки», — говорится в заключении комитета Госдумы по обороне.

Представитель Минобороны Сергей Нелысов уточнил, что законопроект «направлен на расширение ресурсной базы кандидатов для поступления на военную службу с целью обеспечения выполнения Вооруженными силами задач в рамках специальной военной операции».

«Ну и плюс — предоставление права лицам без гражданства поступать на военную службу. Сейчас есть множество обращений, особенно в Прибалтике. Людям, которые без гражданства, это право не было предоставлено. Законопроект устраняет недостатки», — сказал Нелысов.

По данным миграционной службы МВД, сейчас в России находятся около 4 тыс. лиц без гражданства, сообщил представитель Минобороны.

«Плюс есть моменты, когда граждане Украины, которые перебираются на территорию Российской Федерации и их заочно потом на Украине лишают гражданства. Получается, они бы и хотели, может быть, новую родину защищать, бороться с киевским режимом», — отметил в свою очередь глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

Большое число мигрантов хотят заключить контракт с Минобороны и отправиться в зону СВО, заявила во время обсуждения зампред комитета Госдумы по обороне Светлана Савицкая.

«Я знаю тех, которые мечтают получить гражданство, чтобы потом заключить контракт. Это мигранты из Средней Азии и так далее… Очень многие из них прямо мечтают получить гражданство, не чтобы здесь осесть, квартиру получить, а на контракт пойти», — сказала она, отметив, что речь идет в том числе об уроженцах Таджикистана и Узбекистана.

Действующее законодательство предоставляет возможность иностранцам заключать контракт о прохождении воинской службы, и это является одним из оснований приобретения российского гражданства, пояснил замглавы Минюста.

«Если они мечтают, пусть приходят на Яблочкова (Единый пункт призыва на улице Яблочкова в Москве. — Прим. RTVI) — всех заберут», — добавил Картаполов.

По словам представителя Минобороны, «в этом году взяли [на контракт] 4 тыс. человек именно иностранных граждан в том числе из стран СНГ».