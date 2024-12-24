В 2024 году контракт с Минобороны России заключили почти 440 тыс. человек, заявил заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев во время рабочей поездки в Башкирию. Фрагмент записи заседания опубликован на его странице во «ВКонтакте»

«Это результат работы всех регионов и всех субъектов Федерации», — сказал Медведев.

В Уфе Медведев также посетил госпиталь ветеранов войн и вручил госнаграды шестерым участникам военной операции на Украине, которые получили ранения на фронте.

«Хочу поблагодарить вас за исполнение воинского долга. Часть присутствующих — мои ровесники или люди чуть младше, тем не менее вы откликнулись на призыв родины, <…> пошли воевать. Так что большое вам спасибо за то, что вы сделали», — сказал политик во время награждения.

Медвед отметил, что госпиталь укомплектован хорошим оборудованием для реабилитации, но надо развивать «мощности и возможности». Работу медиков он назвал «благородным трудом», который требует «и профессионализма, и ответственности, и самоотдачи».

В сентябре в Минобороны утверждали, что контракты ежедневно подписывают более тысячи человек. По состоянию на середину октября годовой план комплектования ВС России военнослужащими по контракту был выполнен на 78%, сообщал Медведев.

В середине декабря президент России Владимир Путин говорил, что с начала 2024 года более 430 тыс. россиян подписали контракт с ВС России. По его словам, ежедневно контракт с Минобороны в среднем заключают более 1 тыс. человек, и этот «поток не прекращается».

Глава Минобороны Андрей Белоусов также отмечал, что за год в Вооруженные силы набрали более 427 тыс. человек, в среднем контракт ежедневно заключают 1,2 тыс.