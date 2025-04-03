Мобилизованных участников военной операции на Украине, которые работают в тылу, не будут переводить в штурмовые отряды за отказ подписать контракт с Минобороны. Об этом сообщил в своем телеграм-канале депутат Госдумы Максим Иванов, ссылаясь на полученное им разъяснение военного ведомства.

«Мобилизованных связистов и артиллеристов не будут переводить в “штурма” по причине отказа подписать контракт. Минобороны проконтролирует», — написал он.

Как рассказал Иванов, ранее он получил сигналы от знакомых военных о том, что в отдельных подразделениях мобилизованным из частей тылового и боевого обеспечения (связь, РЭБ, рембаты, артиллерия и др.) угрожали переводом в пехотинцы и штурмовики, если те откажутся подписать контракт до конца февраля. Депутат обратился с запросом в Минобороны и получил, по его словам, «обнадеживающий ответ».

В военном ведомстве пояснили, что «наиболее подготовленных» мобилизованных действительно системно агитируют перейти на контрактную службу. Иванов назвал такую практику разумной и правильной.

«Вместе с тем, на местах встречались случаи разночтения в приказах командования в/ч, что порождало неопределенность и тревогу среди мобилизованных участников СВО», — продолжил он.

После обращения в Минобороны текст приказа скорректировали, написал Иванов.

«Исключена возможность неверной трактовки, позволявшей ранее предполагать перевод мобилизованных из небоевых частей в боевые. Знакомые военнослужащие подтвердили, что соответствующие разъяснения в в/ч были даны, к тем, кто отказывается от подписания контракта никаких санкций не применяется», — заверил он.

По словам Иванова, в штабе командования Южного военного округа назначили ответственного за профилактику правонарушений, в том числе связанных с принуждением военнослужащих подписывать контракт.

«Правильно. Потому что контракт с Минобороны — дело почетное, но сугубо добровольное. Уверен, теперь отдельные перегибы на местах, связанные с переводом на контрактную основу, уйдут в прошлое. Все будет законно, справедливо, добровольно», — заключил депутат.

В конце марта президент Владимир Путин сообщил, что Минобороны изучает возможность ротации военнослужащих, которые первыми отправились в зону военной операции.

«Конечно, этот вопрос стоит остро, и, безусловно, его не забываем. Но исходить будем из реалий, которые складываются на линии боевого соприкосновения», — сказал глава государства.

Путин обратил внимание, что многие из мобилизованных стали «реально профессиональными военными» и как «полноценные боевые единицы» служат в том числе в десантно-штурмовых подразделениях.