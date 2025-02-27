Мобилизованный Денис Тадышев, победивший на выборах главы поселения в Республике Алтай и отозванный после этого в зону СВО, сможет приступить к руководству населенным пунктом после окончания боевых действий. Об этом заявил RTVI член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев.

«Пусть служит и побеждает! Вернется — будет работать, если должность не упразднят, вчера Госдума во втором чтении приняла законопроект, который резко критиковала КПРФ, о праве регионов выбирать модель местного самоуправления — одних поправок более тысячи», — сказал депутат.

Законопроект о реформировании системы местного самоуправления был принят во втором чтении 26 февраля 334 голосами против 78, воздержались двое парламентариев. Ожидается, что третье чтение пройдет 5 марта. В соответствии с положениями законопроекта, регионам планируется предоставить возможность выбора между двухуровневой системой, предполагающей наличие муниципалитетов в городских и сельских поселениях, и одноуровневой, при которой соответствующие полномочия передаются в городские округа или муниципальные районы. Член комитета Госдумы по аграрным вопросам Мария Прусакова, представляющая в Госдуме Алтайский край, выступила с критикой законопроекта. По ее словам, региональные власти пытаются преподнести инициативу по «ликвидации сельских советов» как «инициативу с мест, а не как «указивку» сверху».

Комментируя ситуацию вокруг Тадышева, Соболев призвал его «не торопиться», так как в случае принятия законопроекта его должность может быть упразднена. Депутат также выразил сомнение в том, что за время отпуска мобилизованный мог внушить доверие избирателям.

«Был в отпуске две недели — и что? И за это время так понравился всем селянам, что они его и решили избрать? Это один из способов уклонения от службы. Правильно юристы говорят: победа на выборах не является основанием для увольнения из Вооруженных сил», — пояснил он.

Соболев также выступил против того, чтобы победа на выборах служила основанием для увольнения со службы.

«Непонятно, как же произошли выборы без него. Или это какое-то ухищрение, чтобы кто-то вместо него там был? Пусть ждет конца спецоперации и будет руководить этим населенным пунктом. Я считаю, что неправильно, когда заочно выбирают», — заключил депутат.

Победа на выборах не освобождает от службы на СВО

Ранее «Коммерсантъ» сообщил о нескольких случаях, когда находившиеся в отпуске мобилизованные побеждали на выборах руководителей местных администраций в различных регионах, однако впоследствии были отозваны для прохождения службы в зоне военной операции на Украине. В частности, боец СВО Денис Тадышев одержал победу на выборах главы Балыктуюльского сельского поселения Республики Алтай, после чего мужчину отозвали в зону боевых действий. В связи с этим он не смог вступить в должность.

Как отметил в разговоре с изданием адвокат Александр Передрук, несмотря на то, что проходящий службу по призыву гражданин подлежит увольнению в случае избрания главой муниципалитета в соответствии с 51 статьей федерального закона «О воинской обязанности и военной службе», указ о частичной мобилизации предусматривает только три основания для такого решения — возраст, состояние здоровья и лишение свободы.

В своем выступлении на 22-м съезде партии «Единая Россия» в декабре 2024 года президент России Владимир Путин заявил, что на выборах 2024 года «более трехсот наших боевых товарищей» — ветеранов СВО получили поддержку избирателей. Глава государства призвал бывших участников военной операции «развиваться, не стоять на месте», чтобы «иметь соответствующую компетенцию».

«В этой связи предлагаю и считаю необходимым расширять федеральный проект “Время героев”: запустить аналогичные программы в регионах — так, как это уже сделано в Ставропольском крае, Белгородской, Воронежской, Рязанской, Самарской, Тульской области и в Ханты-Мансийском автономном округе», — сказал Путин.