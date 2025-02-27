Уроженец Республики Алтай Денис Тадышев, избранный главой Балыктуюльского сельского поселения региона, не смог вступить в должность из-за прохождения военной службы. Ранее его мобилизовали для участия в военной операции на Украине. Как пишет «Коммерсантъ», это уже не первый случай, когда одержавший победу на выборах во время отпуска военнослужащий не смог приступить к обязанностям из-за положений указа о частичной мобилизации.

Получив отпуск, 25-летний Тадышев, выдвинул свою кандидатуру от партии «Единая Россия» и получил на прошедших 9 февраля выборах 90% голосов — за него проголосовали 334 жителя из 371. После избрания главой поселения он был отправлен обратно в зону СВО.

В администрации Балыктуюльского сельского поселения заявили, что Тадышев ожидает приказа об увольнении.

«Он был избран, но не вступил в должность — сразу уехал на СВО. Как приказ выйдет, должен вернуться», — сказала врио главы поселения Екатерина Кобенова.

Правовая коллизия

Несмотря на то, что 51 статья федерального закона «О воинской обязанности и военной службе» предусматривает увольнение в случае избрания военнослужащего депутатом Госдумы, регионального или муниципального парламента (на постоянной основе), либо главой муниципалитета, случай Тадышева не является единичным, отмечает «Коммерсантъ».

В сентябре 2023 года мобилизованный Вячеслав Слепцов, находясь в отпуске, победил на выборах главы муниципалитета в Адычинском наслеге в Якутии и подал рапорт об увольнении. По словам главы райсовета Екатерины Наговицыной, позднее он все равно был отозван в гарнизон.

«27 декабря 2023 г военная прокуратура постановила, что Слепцов имеет право на досрочное освобождение. Однако его все равно обязали явиться в гарнизон для мобилизациии на СВО», — писала Наговицына в своем телеграм-канале.

В декабре 2023 года Слепцов погиб, исполняя боевое задание в районе Макаровки в Донецкой Народной Республике.

Аналогичный случай произошел в 2024 году в Кировской области, где мобилизованный Никита Горелов, прослуживший два года в качестве снайпера, одержал победу в голосовании на пост мэра Сосновки, также находясь в отпуске. Через два месяца после избрания приступивший к работе градоначальник был отозван в зону военной операции.

Сам Горелов предположил, что причиной такого решения стала попытка воспрепятствовать огласке коррупционных нарушений со стороны местных властей. За два месяца работы в должности мэра он заявил об «огромных долгах» города, который не мог оплатить расчистку дорог за 2023 год. Мужчина также утверждал, что районная контрольно-счетная комиссия не занимается финансовым аудитом деятельности его предшественников, и выступил с критикой в адрес председательницы комиссии, которая, по его словам, «не замечала противоправную финансовую деятельность».

Спустя несколько дней Горелов получил предписание о возвращении на СВО от военного комиссара Кировской области Геннадия Бокова. Избранный мэр назвал это решение «провокацией по команде сверху». Губернатор Кировской области заявил, что речь идет о «правовой коллизии», и обратился к военному руководству с просьбой «не рубить сплеча».

«На усмотрение Минобороны»

Как пишет «Коммерсантъ», в Министерстве обороны не ответили на просьбу пояснить, подпадают ли мобилизованные под действие статьи федерального закона, в которой говорится об увольнении при избрании на соответствующий руководящий пост.

Адвокат Александр Передрук в разговоре с изданием пояснил, что победа на выборах не дает права на увольнение со службы, так как в указе о частичной мобилизации были указаны другие основания для такого решения — возраст, состояние здоровья и лишение свободы. В Конституционном суде также подтвердили наличие особых правил для прохождения службы во время мобилизации.

В то же время Передрук обратил внимание на то, что основания для увольнения были расширены указом президента в 2023 году.

«Решение может быть принято в исключительных случаях. Относится ли к ним та или иная ситуация, остается на усмотрение Минобороны», — отметил адвокат.

После начала военной операции на Украине в сентябре 2022 года был опубликован указ президента России Владимира Путина о частичной мобилизации. После того, как занимавший в тот момент пост министра обороны Сергей Шойгу сообщил о достижении целей мобилизации, указ о ее окончании подписан не был.

Как поясняли в Кремле, причиной такого решения было отсутствие соответствующей необходимости ввиду того, что на службу было призвано необходимое количество мужчин, а сам указ продолжает действовать в части «исполнения задач военнослужащими».