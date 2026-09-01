Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) представляет одну из важнейших опор стабильности Евразии, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко.

«В современном мире стабильность — это способность сохранять равновесие, несмотря на возникающие преграды. Это возможно только при наличии надежных опор. И сегодня ШОС воспринимается в качестве одной из них, причем едва ли не важнейшей в Евразии», — сказал Лукашенко во время заседания Совета глав государства ШОС, его слова приводит агентство Белта.

Президент Беларуси также отметил необходимость формирования новой архитектуры безопасности Евразии.

«В настоящее время демонстративно вернулась прямая массированная военная агрессия. Нашим ответом на такой вызов должно стать формирование новой архитектуры безопасности в Евразии, создание общего пространства доверия и сотрудничества», — добавил Лукашенко.

Саммит Совета глав государств-членов ШОС стартовал в Бишкеке, в котором принимают участие лидеры 17 стран.

Саммит Шанхайской организации сотрудничества проходит 31 августа — 1 сентября. Высший орган ШОС — Совет глав государств. Лидеры государств ШОС встречаются ежегодно. Последний раз такой саммит проходил в сентябре 2025 года в китайском городе Тяньцзинь. В этом году организации исполнилось 25 лет.

В ШОС входят Россия, Индия, Казахстан, Киргизия, Китай, Пакистан, Таджикистан, Узбекистан, Иран и Беларусь.

Статус государств-партнеров по диалогу в ШОС имеют Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Лаос, Мальдивская Республика, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.