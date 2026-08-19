Большинство американцев уверены, что бизнес оказывает влияние на решения, которые принимает Дональд Трамп в качестве президента США. Об этом свидетельствуют результаты опроса Reuters/Ipsos.

Согласно результатам исследования, такого мнения придерживаются 69% опрошенных, при этом так считают 48% республиканцев и 90% демократов.

«Это поразительный результат для лидера, который обещал искоренить коррупцию в Вашингтоне», — отмечает Reuters.

Агентство напомнило, что Дональд Трамп родился в семье риелторов и успел создать «всемирно известный бренд» еще до того, как баллотировался на пост главы Белого дома. К тому же в 2025 году он заработал свыше $1,4 млрд на криптовалютных проектах своей семьи, включая World Liberty Financial и криптовалюту Trump meme coin.

Лишь 32% респондентов сказали, что Трампу и его семье сейчас уместно зарабатывать деньги на криптовалюте, среди них лишь 6% демократов и 69% республиканцев.

«В преддверии промежуточных выборов в ноябре, которые определят контроль над Конгрессом на следующие два года, демократы регулярно указывают на предполагаемую коррупцию в администрации, в то время как администрация Трампа пообещала расследовать предполагаемую коррупцию в штатах, управляемых демократами», — пишет Reuters.

Сам же американский лидер подчеркивал, что с момента возвращения в Овальный кабинет не принимал непосредственное участие в семейном бизнесе.

«Конфликта интересов нет. Президент действует исключительно в наилучших интересах американской общественности», — заявила пресс-секретарь Белого дома Анна Келли.

Ранее сообщалось, что рейтинг Трампа опустился до 33% — самого низкого уровня с начала его второго президентского срока. Ранее такой показатель был зафиксирован лишь в декабре 2017 года.

Кроме того, около 80% американцев уверены, что война США с Ираном будет продолжаться еще долго. Лишь 16% респондентов понадеялись, что конфликт завершится через несколько недель.