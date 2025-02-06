Юрий Борисов освобожден от должности генерального директора «Роскосмоса», сообщает пресс-служба Кремля. Вместо него главой госкорпорации назначен Дмитрий Баканов.

Указ об отстранении Борисова от должности гендиректора «Роскосмоса» подписал президент России Владимир Путин.

«Освободить Борисова Юрия Ивановича от должности генерального директора государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос». Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания», — говорится в тексте документа.

Дмитрию Баканову 39 лет. С апреля 2022 года он занимал пост заместителя министра транспорта. С августа 2019 года по октябрь 2021-го был главой департамента цифрового развития Минтранса. С 2011 по 2019 год руководил компанией «Спутниковая система “Гонец”» (единый оператор «Роскосмоса» по системам связи и ретрансляции), сначала в должности президента, а затем — гендиректора. Кроме того, Баканов занимал должность главы «Почтовой логистической компании» (входит в группу компаний «Почта России»), отмечает РИА Новости.

Предшественник Борисова на посту главы «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, занимающий сейчас пост сенатора от Запорожской области, поздравил Баканова с назначением в своем телеграм-канале. «Знаю его как очень толкового специалиста и порядочного человека», — написал он.

Аналогичную характеристику новому главе госкорпорации также дали в Госдуме.

«Я Баканова знаю хорошо как замминистра транспорта. Он очень толковый человек. Я думаю, он справится», — заявил «Ленте.ру» член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

Большинство сотрудников «Роскосмоса» не знали о решении по смене гендиректора до утра 6 февраля, пишет РБК со ссылкой на источник в госкорпорации.

«Все случилось за один вечер», — отметил он.

По словам собеседника издания, кадровые изменения произошли на фоне неопределенности с параметрами реализации проекта Национального космического центра в Москве, который строится на территории ГКНПЦ имени Хруничева в Москве. «Стоимость строительства возрастает, соответственно, меняется распределение территорий и встает вопрос будущих эксплуатационных расходов», — пояснил он.

Глава института космической политики Иван Моисеев считает, что за два года «Роскосмосу» под руководством Юрия Борисова не удалось добиться каких-либо существенных прорывов в космической отрасли из-за того, что он недолго был на этом посту. При этом, по мнению эксперта, никаких изменений в отрицательную сторону тоже не произошло.

«То есть тут нечему давать оценку. Я поясню, у нас время проекта космического, если его быстро делать, как в советские времена, около семи лет. Естественно, за два года что-то изменить невозможно», — сказал он в беседе с Инфо24.

68-летний Юрий Борисов возглавлял «Роскосмос» два с половиной года, с июля 2022 года. До этого он на протяжении четырех лет занимал пост вице-премьера, курирующего вопросы развития военно-промышленного комплекса. С 2012 по 2018 год Борисов был заместителем министра обороны.