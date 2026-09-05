Президент России Владимир Путин примет прилетевших в Москву спецпосланников президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Да, такая встреча сегодня запланирована», — сказал представитель Кремля.

Песков также ответил на вопрос, стоит ли предполагать, что американские переговорщики привезли новые идеи по урегулированию российско-украинского конфликта:

«Вчера сам [Дональд] Трамп сказал, что речи о новых идеях не идет. Это было заявление президента США».

Самолет с Уиткоффом и Кушнером приземлился во Внуково днем в субботу, 5 сентября. В аэропорту их встретил спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев. Как ожидается, после переговоров в Москве Уиткофф и Кушнер посетят Киев.

В связи с подготовкой к приезду американской делегации на Украину Путин поручил не наносить удары по Киеву в течение трех суток с полуночи 5 сентября до 00:00 8 сентября, сообщил Песков. Он также подтвердил, что Кремль получил информацию от украинских властей о введении режима прекращения огня в период с 5 по 8 сентября.

Уиткофф и Кушнер привезут в Москву и Киев «предложение, как закончить войну», заявил президент США Дональд Трамп. По его словам, у Вашингтона есть идея относительно возможного мирного соглашения. Как считает Трамп, по итогам контактов есть «хороший шанс» на достижение прогресса в урегулировании конфликта.