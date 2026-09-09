После ухода Александра Вучича с поста президента Сербии его преемником с большой долей вероятности станет премьер-министр страны Ана Брнабич. Таким мнением поделился с «Абзацем» политолог Вадим Попов.

Эксперт назвал Брнабич «проверенным и абсолютно лояльным Вучичу кадром». По закону именно она должна стать врио президента в случае его отставки, что делает ее «естественным преемником», отметил Попов.

По словам политолога, другие вероятные кандидаты ― председатель Конституционного суда Владан Петров и ректор Белградского университета Владан Джокич ― невыгодны Вучичу и правящей партии, неконтролируемы и «слишком слабы».

Попов добавил, что Вучич после ухода с поста перейдет в правительство и не допустит резкой смены курса в отношениях с Россией. Кроме того, Сербия зависима от российских ресурсов и ценит тесное сотрудничество с Москвой, отметил собеседник издания.

9 сентября Вучич подписал указ о роспуске Национального собрания Сербии и назначил на 25 октября проведение внеочередных парламентских выборов.

Президент заявил, что в последние полтора года республика находится в состоянии внутриполитической турбулентности, поэтому нужны выборы, результаты которых «четко определят и покажут волю граждан».

Несколькими днями ранее, 5 сентября, правящая Сербская прогрессивная партия выдвинула Вучича кандидатом в премьер-министры на предстоящих выборах. Глава государства пообещал подать в отставку после завершения всех запланированных международных визитов.