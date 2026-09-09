Появление в России нового штамма туберкулеза, устойчивого к некоторым ключевым антибиотикам, не добавляет оптимизма, но и не является катастрофой. Об этом в беседе с «Абзацем» заявил бывший глава Роспотребнадзора, ведущий специалист в области эпидемиологии, академик РАН Геннадий Онищенко.

Так он прокомментировал новость об исследовании ученых из Ирландии, которые выяснили, что этот штамм — EurA1.1 — наиболее распространен в Беларуси, но встречается и в других евразийских странах, включая Россию.

Эта ветвь патогена была, в частности, выявлена на северо-западе РФ — в Псковской, Новгородской областях и в Карелии, уточнила «Известиям» глава научного отдела микробиологии и молекулярной генетики НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава Анна Панова.

Онищенко высказал мнение, что «ирландцы вряд ли могут что-то соображать», когда говорят об опасности штамма потому, что он устойчив к лекарствам.

«У нас подавляющее большинство штаммов туберкулеза устойчивые. Так что назвать это какой-то катастрофой нельзя, но и оптимизма он не добавляет. Будем лечить», — сделал вывод академик.

Он призвал не поддаваться панике и напомнил, что по итогам года глава Минздрава РФ говорил о снижении заболеваемости.

Роспотребнадзор в своем июньском докладе о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения констатировал, что заболеваемость туберкулезом в стране продолжает снижаться. В 2025 году было зарегистрировано 34,4 тыс. новых случаев — на 12,46% меньше, чем годом ранее, приводил данные «Коммерсантъ».

При этом в 28 регионах России зафиксировали «разнонаправленную динамику», а именно рост заболеваемости детей при одновременном снижении заболеваемости взрослых.

Высокая заболеваемость туберкулезом отмечалась в том числе в Туве, на Чукотке и в Приморье. Ведомство назвало причиной такой ситуации сочетание неблагоприятного климата с удаленностью населенных пунктов от больниц, имеющих необходимое оборудование для диагностики туберкулеза.

Что касается штамма EurA1.1, то он не является доминирующим среди других генетических вариантов возбудителя туберкулеза, отметила Анна Панова. По ее словам, сам по себе этот штамм не является более агрессивным, а отличается только устойчивостью сразу к нескольким ключевым препаратам.

Это не означает неизлечимости, подчеркнула она. Специалист пояснила, что может потребоваться индивидуальная схема лечения на основе результатов фенотипического и молекулярного тестирования.

Проблема может быть в другом — если человек заразится устойчивой микобактерией, то стандартная схема лечения будет с самого начала работать хуже, сказал «Известиям» глава Центра превосходства «Персонифицированная медицина» Казанского федерального университета Альберт Ризванов.

У туберкулеза, вызванного EurA1.1, нет специфических симптомов, поэтому по внешним признакам определить тип патогена невозможно — потребуются лабораторные исследования, добавил он.