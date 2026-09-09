Москва открыта к диалогу с европейскими странами о прекращении конфликта на Украине, если те приведут украинского президента Владимира Зеленского к миру и обеспечат безопасность России. Такую позицию высказала «Ленте.ру» зампред комитета Госдумы по международным отношениям Светлана Журова, комментируя слова главы МИД Германии Йоханна Вадефуля о готовности Европы вести переговоры по Украине с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Мы искренне готовы, если только они обеспечат нам нашу безопасность. В этом же все дело», — указала депутат.

Согласно ее рассуждению, если раньше Россия могла не принимать во внимание позицию Европы, поскольку это не ее конфликт, то теперь растущие объемы европейской помощи Украине сокращают возможности урегулирования.

Администрация президента США Дональда Трампа предпринимает усилия в этом направлении, но европейское руководство всякий раз противодействует, отметила Журова.

«Поэтому Трампа одного недостаточно здесь, <…> потому что как только Трамп о чем-то договорится с Зеленским — тут же Европа отговаривает его», — подчеркнула парламентарий.

Если Европа хочет диалога и прекращения конфликта, то она должна настраивать Зеленского на путь к миру, заключила Журова.

Ранее глава МИД Германии Йоханн Вадефуль заявил в интервью BILD о готовности европейских стран вести переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным по вопросу завершения конфликта на Украине.

«Если он [Путин] всерьез готов говорить о прекращении этой войны, то мы, безусловно, будем готовы говорить с ним об этом», — сказал министр.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высказал мнение, что контакты европейских стран с Киевом по украинскому урегулированию могут скорее осложнить переговорный процесс, чем помочь его продвижению, передает РИА Новости. Вместе с тем Москва давно предупреждает, что каждый день затягивания переговоров ухудшает положение властей в Киеве, добавил он.