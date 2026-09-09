Концертное агентство Say Agency, организующее выступление американского рэпера Канье Уэста в Санкт-Петербурге, 8 сентября зарегистрировало товарный знак. Это следует из сервиса Rusprofile, пишет KP.RU.

Права на товарный знак действуют до мая 2035 года, они позволяют компании организовывать мероприятия, вести съемку и распространять билеты.

Регистрация состоялась на фоне резонанса и неопределенности вокруг концертов Канье Уэста, запланированных на 10 и 11 октября. Say Agency и стадион «Газпром Арена» начали анонсировать мероприятие в середине августа, однако вскоре площадка заявила, что не подписывала с организаторами договор аренды, поэтому выступления состояться не могут.

В Say Agency настаивают, что речи об отмене или переносе концертов нет. В начале сентября компания опубликовала документы, на основании которых была открыта продажа билетов, и заверила, что «почти все» необходимые вопросы для проведения концертов урегулированы. Заявления «Газпром Арены» организаторы расценили как намеренную провокацию.

Однако ясности относительно проведения концертов так и не появилось. 9 сентября ТАСС сообщил со ссылкой на источник, что «Газпром арена» якобы продолжает набор персонала на концерты Канье Уэста.

«У нас с первых дней, как объявили о концерте, есть заявка на работу на нем. Заявку никогда не закрывали, и сигнала об отмене концерта не было», — рассказал агентству сотрудник, работающий на мероприятиях стадиона.

Телеграм-канал «Осторожно, новости», утверждает, что площадка набирает на 10―11 октября хостес, сотрудников кейтеринга и стюардов.

Источник «Фонтанки» пояснил, что речь идет о старой заявке на набор персонала, оставшейся после августовских анонсов шоу. О новом наборе сотрудников речь не идет, а позиция «Газпром Арены» относительно концертов Канье Уэста не изменилась, подчеркнул собеседник издания.