В Московском военном округе (МВО) создадут отделения FPV-перехватчиков из числа резервистов для усиления противовоздушной обороны критически важных объектов. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе округа.

Подразделения создаются для оперативной борьбы с украинскими дронами и для защиты объектов военной и гражданской инфраструктуры, пояснили в МВО. Основным средством борьбы с воздушными целями станут высокоскоростные FPV-дроны-перехватчики.

В МВО сообщили, что уже началась переподготовка инструкторов из числа военнослужащих с боевым опытом. Они осваивают новейшие методики обучения работе с FPV-дронами, чтобы затем передать эти знания резервистам, заключившим контракт с Минобороны.

Программа обучения включает изучение технических характеристик БПЛА, отработку навыков на специализированных симуляторах и практические полеты на полигонах.

В феврале 2024 года президент России Владимир Путин своим указом воссоздал Московский военный округ, расформированный в 2010-м и включенный в состав Западного военного округа. В МВО входят Москва, Московская, Белгородская, Брянская, Владимирская, Воронежская, Ивановская, Калужская, Костромская, Курская, Липецкая, Нижегородская, Орловская, Рязанская, Смоленская, Тамбовская, Тверская, Тульская и Ярославская области.

Госдума в октябре 2025 года единогласно приняла сразу в трех чтениях закон, позволяющий направлять граждан из мобилизационного людского резерва ВС России на специальные сборы для защиты критически важных объектов.

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов говорил, что в резерве находится около 30 тыс. человек, а попасть туда можно на добровольной основе, заключив соответствующий контракт.

В декабре президент России Владимир Путин подписал указ о проведении спецсборов резервистов.

5 сентября Путин поддержал идею военкора и кандидата в депутаты Госдумы Евгения Поддубного привлекать добровольцев с категорией годности «Д» («не годен») к службе в региональных подразделениях по защите от атак БПЛА.

Поддубный пояснил, что речь идет о ветеранах СВО с ампутациями и другими тяжелыми травмами, которых признали негодными к службе, но которые хотят продолжать службу. Военкор добавил, что автоматического допуска к службе всех граждан с категорией «Д» не предполагается.