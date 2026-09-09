Литва «захлебнулась в собственной русофобии» и поэтому вместо решения реальных проблем в образовательной сфере предпочитает «воевать» с русской литературой, заявил NEWS.ru член Совета Федерации РФ Александр Волошин. Так он прокомментировал решение литовских властей исключить произведений Михаила Ломоносова и Гавриила Державина из учебных программ.

По словам Волошина, в Литве наблюдается нехватка учителей:

«Пока в стране <…> кадровый дефицит только нарастает, власти заняты тем, что вычищают из программ русских школ Ломоносова и Державина — признанных классиков мировой культуры. Это далеко не об образовании и не о заботе о детях».

Как считает Волошин, речь идет об «идеологической зачистке», из-за которой школьники теряют доступ к собственной литературной и культурной традиции «просто потому, что она русская». В результате «расплачиваться» за решение литовских властей будут сами дети, резюмировал сенатор.

Ранее в Министерстве образования, науки и спорта Литвы заявили, что с этого учебного года в программе родного языка и литературы русского национального меньшинства для девятого класса исключены произведения поэта Гавриила Державина и ученого Михаила Ломоносова. С такой инициативой выступал, в частности, литовский премьер Миндаугас Синкявичюс. Он называл Ломоносова «писателем, прославлявшим имперские войны России».

Синкявичюс также предлагал включить в учебный план труды произведения Тараса Шевченко.