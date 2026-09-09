В Новом Уренгое произошло возгорание на промышленном объекте в результате падения обломков беспилотника. Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов.

«Сегодня отражена атака беспилотника на один из промышленных объектов Нового Уренгоя. В результате падения обломков БПЛА произошло возгорание», — говорится в посте.

Погибших и пострадавших нет, подчеркнул Артюхов. Размер и характер ущерба устанавливаются.

Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Артем Жога отметил, что Украина впервые атаковала арктическую часть УФО.

По его словам, пожар возник на территории объекта топливно-энергетического комплекса, персонал заблаговременно эвакуировали.

Новый Уренгой находится в 2,5 тыс. километров от границы с Украиной, обращает внимание телеграм-канал «Осторожно, новости».

Ранее 9 сентября в ЯНАО был объявлен режим беспилотной опасности. Он также действовал в Ханты-Мансийском автономном округе и Тюменской области. Росавиация ввела ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Надыма, Сургута, Ханты-Мансийска, Игрима, Нягани, Советского и Урая.

Вторую смену в школах ХМАО перевели на дистанционное обучение из-за угрозы беспилотников.