Бывший начальник управления кадров Минобороны Юрий Кузнецов получил 12 лет колонии строгого режима, сообщил Следственный комитет. Суд признал его виновным в получении взятки в виде недвижимого имущества на общую сумму 62 млн рублей.

Процесс проходил в 235-м гарнизонном военном суде в закрытом режиме. Помимо лишения свободы приговор включает штраф в размере более 125 млн рублей, запрет занимать руководящие должности в течение шести лет.

Решением суда Кузнецов лишен воинского звания генерал-лейтенанта запаса и государственных наград. Незаконно полученное имущество конфисковано в пользу государства.

Как установили следствие и суд, в 2021—2022 годах Кузнецов, занимавший пост начальника 8-го управления Генштаба Вооруженных сил России, получил взятку в виде земельного участка и здания в Краснодарском крае.

Взяткодателем признан кубанский бизнесмен Лева Мартиросян — ему суд назначил 10 лет 8 месяцев колонии строгого режима со штрафом в размере более 62,6 млн рублей.

Согласно сообщению СК, взятка полагалась за содействие заключению госконтрактов и договоров с гостиницами, которыми владел Мартиросян.

ТАСС уточняет, что взятка была получена при заключении договора с Краснодарским высшим военным училищем. Общая сумма контрактов и договоров на гостиничные услуги превышала 305 млн рублей.

В ходе обысков у фигурантов были изъяты денежные средства в рублях и иностранной валюте, золотые монеты и предметы роскоши. Также у обоих были арестованы счета. Общая сумма активов превышает 260 млн рублей, говорится в сообщении.

Из имущества Кузнецова под арестом находятся, в частности, его автомобиль, серебряные погоны, шпага, более 120 млн рублей, почти $500 тыс., €374 тыс., 14 пар коллекционных часов, запонки, зажимы для галстука и ювелирные украшения, перечисляет ТАСС.

Также оставлен в силе арест на активы, дом, участок, украшения и банковские счета Мартиросяна и семьи Кузнецова, за исключением мобильных телефонов жены и дочерей экс-кадровика Минобороны, которые вернули хозяйкам.

Что касается счетов и автомобилей родственников Мартиросяна, а также друзей Кузнецова, то суд постановил отменить их арест после вступления приговора в законную силу.

Адвокаты осужденных сообщили ТАСС, что обжалуют приговор. В ходе слушаний Кузнецов и Мартиросян своей вины не признали.