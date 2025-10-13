Бывший начальник управления кадров Минобороны генерал-лейтенант Юрий Кузнецов, который находится под арестом по обвинению в получении крупной взятки, написал письмо президенту России Владимиру Путину. Об этом сообщают «Ведомости» 13 октября. Подлинность обращения к главе государства подтвердил газете представитель генерала.

Как отмечают «Ведомости», обратиться к президенту Кузнецов решил после того, как Генпрокуратура подала к нему антикоррупционный иск, потребовав обратить в доход государства имущество генерала на сумму более чем 500 млн рублей. В иске в том числе фигурируют 101 серебряная и 59 золотых монет, 94 ювелирных изделия (кольца, серьги, цепочки, кулоны, браслеты, бусы, запонки и комплекты украшений).

В письме Кузнецов называет себя «невиновным, добросовестным, честным человеком», пишут «Ведомости». Он выражает возмущение тем, что Генпрокуратура подала иск до вынесения приговора по уголовному делу.

Кузнецов приводит в обращении список активов, которые хотят обратить доход государства. Речь идет о различной недвижимости, в том числе о жилом доме, купленном родителями его жены Юлии в 2011 году, квартирах дочерей, у которых есть несовершеннолетние дети, а также об украшениях, полученных, по словам генерала, по наследству, включая обручальные кольца.

В обращении к президенту Кузнецов настаивает на том, что совокупность его доходов с 2010 года полностью перекрывает стоимость имущества и сумму денег, которые хотят у него изъять. Генерал пишет, что денежные средства выплачивались «законным образом Центром специальных программ Минобороны за выполнение соответствующих служебных задач».

«Ведомости» со ссылкой источник писали, что общая стоимость обнаруженного у Кузнецова имущества более чем в пять раз превышает официальные доходы генерала и его жены за 2010—2024 годы (47,6 млн рублей и около 41 млн рублей соответственно). Согласно сведениям налоговой, источниками дохода экс-кадровика Минобороны были заработная плата, выплаты ветеранам боевых действий, продажа автомобиля и проценты по банковским вкладам. Его жена Юлия получала доход за счет зарплаты от трудовой деятельности в ОАО «Бамстройпуть», продажи автомобиля и процентов по вкладам. По данным газеты, чтобы скрыть свое реальное имущественное положение, Кузнецов приобретал объекты недвижимости и оформлял их на близких: жену, ее мать, а также дочерей. Помимо коллекции редких монет и ювелирных украшений, в ходе обысков у генерала и его родственников были изъяты сотни тысяч долларов и евро наличными и миллионы рублей. 11 октября ТАСС написал, что правоохранители нашли у Кузнецова коллекцию серебряных монет из 80 с лишним экземпляров, включая наборы из Казахстана и Танзании, а также сувенирные изделия — в частности, монету из серебра 999-й пробы с чеканкой в виде трех обезьян и подписью: «Ничего не вижу, ничего не слышу, ничего не говорю». Кроме того, по данным агентства, при проведении следственных действий у генерала изъяли погоны из серебра 925-й пробы стоимостью около 184 тыс. рублей.

Кузнецов находится в СИЗО с мая 2024 года. По версии следствия, он получил земельный участок и дом в Краснодаре от местного бизнесмена Левы Мартиросяна в обмен на контракт по оказанию гостиничных услуг Краснодарскому высшему военному училищу (КВВУ) на сумму более 372 млн рублей. По статье о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК) ему грозит до 15 лет лишения свободы.

СМИ предполагали, что в деле Кузнецова может появиться эпизод взятки от другого бизнесмена. В октябре 2024 года суд по ходатайству СК арестовал активы генерала на 300 млн рублей. Защита пыталась добиться, чтобы его перевели под домашний арест, но безуспешно.

Юрий Кузнецов родился в 1969 году в мордовской Рузаевке. В 1990 году окончил Краснодарское высшее военное училище, в 1998-м — Военную академию ракетных войск стратегического назначения, в 2005-м — Военную академию Генштаба российской армии. Занимал различные должности в службе защиты гостайны. Был награжден орденом Александра Невского, орденом «За военные заслуги», орденом Почета и другими медалями. Заслуженный военный специалист и кандидат технических наук.

В марте 2025 года к Путину обратился экс-командующий 58-й армией Иван Попов, осужденный по делу о мошенничестве и служебном подлоге. В обращении к президенту он написал, что «подвергся необоснованному судебному преследованию и вопреки моему желанию», а также попросил главу государства разобраться в ситуации и вернуть его в действующую армию.

В апреле суд приговорил Попова к пяти годам колонии и лишил его звания генерал-майора. Ему отказали в отправке в зону военной операции на Украине, указав в качестве причины «отсутствие вакантного места». В конце сентября Попова этапировали в колонию в Подмосковье.