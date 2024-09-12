Уголовное дело экс-начальника Главного кадрового управления Министерства обороны генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова может пополниться еще одним эпизодом получения взятки от гендиректора компании «ТК-Прогресс» Сурена Григоряна, который был по подозрению в хищении средств у Минобороны. Об этом ТАСС рассказали в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, есть все основания подозревать, что Григорян причастен к даче взятки Кузнецову за получение подряда на реконструкцию общежития для курсантов Краснодарского высшего военного училища, при реализации которого были похищены денежные средства.

«Сейчас проводится проверка, по итогам которой в отношении Кузнецова может быть возбуждено еще одно дело о получении взятки, а в отношении Григоряна — о даче взятки», — отметил источник ТАСС.

В настоящее время Григорян фигурант дела о мошенничестве в особо крупном размере. Его подозревают в хищении более 7,2 млн рублей у Министерства обороны, выделенных на реконструкцию курсантского общежития Краснодарского высшего военного училища.

Начальник управления кадров Минобороны, генерал-лейтенант Юрий Кузнецов был взят под арест 13 мая. СК сообщал, что в отношении него возбуждено уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

По версии следствия, Кузнецов получил взятку от краснодарского предпринимателя Левы Мартиросяна за помощь в заключении контрактов на оказание гостиничных услуг. Мартиросян якобы купил и оформил на жену Кузнецова землю в Краснодаре и построил там дом площадью более 1 тыс. кв. м. Сумму этой взятки оценивают в 30,5 млн руб., писал «Коммерсант» со ссылкой на следствие.

На момент получения взятки, по версии следствия, Кузнецов занимал пост начальника 8-го управления Генштаба ВС РФ, которое отвечает за подготовку, переподготовку и повышение квалификации специалистов для органов службы защиты гостайны.

Последний раз срок пребывания Кузнецова в СИЗО продлили до 12 октября, а в начале августа сократили на месяц. Вину он не признал. Мартиросян также находится под арестом.