Экс-командующего 58-й армией Ивана Попова, которого суд приговорил к пяти годам лишения свободы и лишил звания генерал-майора, этапировали из Тамбова в колонию в Подмосковье для отбывания наказания, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«Ивана Попова этапировали из СИЗО Тамбова для дальнейшего отбытия наказания в колонию общего режима, которая находится в Коломне», — сказал собеседник агентства.

Комментируя публикацию ТАСС, военный телеграм-канал OPERATOR 13 написал: «Честные не нужны, нужны верные. Делаем выводы».

Ивана Попова задержали в мае 2024 года. С февраля 2025 года он содержался в СИЗО. В апреле Тамбовский гарнизонный военный суд приговорил Попова к пяти годам колонии и лишил воинского звания, признав его виновным в совершении мошенничества в особо крупном размере и служебном подлоге. В июле Второй Западный окружной военный суд отклонил апелляцию экс-генерала, оставив приговор без изменений

Следствие вменило экс-командующему 58-й армией хищение 1,7 тыс. т металлопроката на сумму свыше 105 млн рублей, предназначенного для строительства оборонительных сооружений в Запорожской области, а также внесение в официальные документы ложных сведений об их поступлении в воинские части.

Потерпевшей стороной по делу Попова была признана администрация Запорожской области. При этом ее представители выразили мнение, что следствие не разобралось до конца в ситуации, тогда как металлоконструкции принадлежали не властям региона, а учрежденному в области добровольческому батальону. Подразделение не было указано в деле как пострадавшая сторона, поэтому, как считают в запорожской администрации, были нарушены права осужденных и потерпевших.

Попов не признал вину, а также заявил о своей невиновности и намерении добиваться оправдания. Адвокат бывшего генерала Сергей Буйновский рассказал RTVI, что его подзащитный намерен добиться «полной реабилитации».

Кроме того, Попов неоднократно просил вернуть его в зону военной операции и обращался по этому поводу к президенту России Владимиру Путину. Буйновский после вынесения приговора говорил, что бывший генерал не будет направлен на СВО, поскольку Минобороны отозвало ходатайство по причине «отсутствия вакантного места».

В июле глава Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что Иван Попов удостоен ордена «За заслуги перед Запорожской областью» I степени. Награду присвоили за отражение контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) на регион летом 2023 года.