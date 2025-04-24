Бывший командующий 58-й армией Иван Попов, приговоренный к пяти годам колонии по делу о мошенничестве и служебном подлоге, не будет в ближайшее время направлен в зону военной операции на Украине, сообщил его адвокат Сергей Буйновский. Слова защитника приводит «Интерфакс».

«Пока никакого СВО не будет, ему отказано», — сказал Буйновский.

В разговоре с Инфо24 он уточнил, что суд отказался удовлетворить прошение Попова, поскольку Минобороны отозвало ходатайство по причине «отсутствия вакантного места». На вопрос о том, существует ли возможность повторно подать прошение об отправке на СВО, Буйновский сказал: «Не рядовым же».

Попов неоднократно просил вернуть его в зону военной операции и обращался по этому поводу к президенту России Владимиру Путину. В начале апреля адвокат экс-командующего 58-й армией сообщил, что Минобороны согласилось заключить с ним контракт на участие в СВО. В связи с этим Попов попросил суд прервать производство по его делу.

Источник «Коммерсанта» утверждал, что по возвращении на фронт Попов будет командовать одним из штурмовых отрядов «Шторм Z». Суд, однако, оставил его под арестом.

24 апреля Тамбовский гарнизонный военный суд приговорил Ивана Попова к пяти годам колонии общего режима по делу о крупном мошенничестве и служебном подлоге, лишив его воинского звания генерал-майора. Суд также назначил штраф в размере 800 тыс. рублей.

По версии следствия, Попов причастен к хищению в 2023 году более 1,7 тыс. тонн металлопроката стоимостью свыше 130 млн рублей. Согласно материалам дела, металлоконструкции закупались в рамках гуманитарной помощи для строительства укреплений в Запорожской области.

Сам Попов не признал свою вину. Сторона защиты будет обжаловать приговор, сообщил адвокат осужденного экс-генерала Инфо24.

«Приговор незаконный и необоснованный. Правосудие пока не свершилось. Будем добиваться оправдания», — заявил Сергей Буйновский.

В марте Попов сообщил, что его уволили из Вооруженных сил.