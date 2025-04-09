Обвиняемый в мошенничестве бывший командующий 58-й армией генерал-майор Иван Попов попросил Тамбовский гарнизонный военный суд прервать производство по его уголовному делу, поскольку Минобороны согласилось заключить с ним контракт на участие в специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Попова Сергея Буйновского.

По словам защитника генерала, Министерство обороны и Попов подали ходатайство о том, чтобы производство по делу было приостановлено, а мера пресечения изменена в связи с «положительным решением» ведомства по отправке обвиняемого на СВО. Телеграм-канал Shot утверждает, что ходатайство направлено руководством «одной из частей, выполняющих задачи на спецоперации».

Источник «Коммерсанта» заявил, что по возвращении на фронт Попов будет командовать одним из штурмовых отрядов «Шторм Z». Эти отряды создаются из бывших заключенных или подследственных, в отношении которых приостановлено уголовное преследование. После окончания СВО или в случае получения ими военных наград их уголовные дела могут быть прекращены.

Буйновский подчеркнул, что Попов поблагодарил президента России Владимира Путина за оказанное ему доверие и поддержку. Ранее «Коммерсантъ» публиковал открытое письмо Попова к Путину, в котором генерал называл службу в армии смыслом своей жизни и просил президента вернуть его в строй. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подтверждал журналистам, что Путину доложили об этом письме.

Следствие считает, что в 2023 году Попов был причастен к хищению более 1,7 тысячи тонн металлопроката, который власти Запорожской области закупили как гуманитарную помощь для строительства оборонительных укреплений. Генерал последовательно отвергает все обвинения в свой адрес. Его уволили из Вооруженных сил.

Сначала Попова поместили в СИЗО, но следствие ходатайствовало о его переводе под домашний арест и добилось этого. Однако в феврале генерала вновь перевели под стражу. По данным его адвоката, одной из причин стало то, что Попов вышел покурить на крыльцо вместе со своим предполагаемым сообщником.