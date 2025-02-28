Тамбовский гарнизонный военный суд ужесточил меру пресечения для экс-командующего 58-й общевойсковой армией генерала Ивана Попова — его перевели в СИЗО. С июля 2024 года Попов находился под домашним арестом.

Ходатайство об изменении меры пресечения для Попова подала военная прокуратура. По данным «Коммерсанта», такое требование было связано с тем, что генерал якобы без разрешения выезжал из Тамбова, где ведется судебное следствие, в Москву.

ТАСС также сообщал, что меру пресечения для Попова просят ужесточить из-за нарушений условий домашнего ареста, но агентство называло другие причины. В частности, по словам источников ТАСС в правоохранительных органах, требование прокуратуры связано с отказом генерала проходить медосвидетельствования, когда он на своей машине ехал из Москвы на судебный процесс и был остановлен сотрудниками Госавтоинспекции.

Адвокат экс-военачальника Сергей Буйновский заявил, что его подзащитный отказался от медосвидетельствования, так как опаздывал в суд.

«В отношении моего подзащитного действительно был составлен протокол, когда он ехал в суд. Он был в трезвом состоянии, что доказывает судебный процесс, который прошел в тот день в Тамбовском гарнизонном военном суде, где присутствовали судья и прокурор», — сказал правозащитник.

Случившееся Буйновский назвал провокацией и подчеркнул, что сотрудники ФСИН, контролирующие выполнения условий домашнего ареста, претензий к Попову не имеют.

Иван Попов — уроженец Волгоградской области. Он начал свою карьеру в войсках Северо-Кавказского военного округа в различных должностях. В 2015 году окончил академию Генштаба, в разные годы командовал 33-й отдельной мотострелковой бригадой, штабом 22-го армейского корпуса в Крыму и штабом 11-го армейского корпуса в Калининградской области.

Информации о том, когда именно Попов возглавил 58-ю армию, в открытых источниках нет. Известно, что летом 2023 года на этом посту он руководил обороной на Запорожском направлении, где ВСУ нанесли основной удар. Контрнаступление было успешно отбито, однако в июле того же года Попов был отстранен от этой должности. Сам генерал связывал такое решение с тем, что он, по его словам, не смалодушничал и прямо заявил более высокому командованию о проблемах в армии.

Дело Попова

В середине мая 2024 года Попов был арестован. Ему вменяется особо крупное мошенничество и служебный подлог. Следствие считает, что генерал причастен к хищению в 2023 году более 1,7 тыс. тонн изделий металлопроката стоимостью более 130 млн рублей. По данным СК, материалы были получены в рамках гуманитарной помощи и предназначались для строительства укреплений в Запорожской области.

В июле 235-й гарнизонный военный суд смягчил Попову меру пресечения, отправив его из СИЗО под домашний арест. Соответствующее ходатайство подавал СК, заседание было закрыто от журналистов и публики.

Попов не признает вину. Защита говорила о его желании вернуться в зону боевых действий на Украине.