Военная прокуратура направила в суд ходатайство об изменении меры пресечения бывшему командующему 58-й армией генерал-майору Ивану Попову с домашнего ареста на заключение под стражу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы, а также «Коммерсант» («Ъ») со ссылкой на адвоката военачальника Сергея Буйновского.

Гособвинение просит ужесточить Попову меру пресечения из-за нарушений им условий домашнего ареста. Как сообщил собеседник ТАСС, Попов, в частности, отказался от прохождения медосвидетельствования, когда на своей машине ехал из Москвы на судебный процесс и был остановлен сотрудниками Госавтоинспекции.

Буйновский сообщил «Ъ», что ходатайство может быть рассмотрено уже 27 февраля.

«Видимо, в отсутствие адвоката. Я буду в суде только в пятницу. Официально меня не уведомили, что само по себе уже нарушение. Но могу сказать, что весь этот процесс и это уголовное дело — одно сплошное нарушение. В суде дело развалилось, видимо, намерение арестовать — реакция на это», — сказал он.

По словам юриста, его подзащитный отказался от медосвидетельствования, так как опаздывал в суд. Защитник назвал случившееся провокацией.

В беседе с ТАСС адвокат рассказал, что сотрудники ФСИН, контролирующие выполнения условий домашнего ареста, претензий к Попову не имеют.

Попов был арестован в середине мая 2024 года, ему вменяется особо крупное мошенничество и служебный подлог. По версии следствия, он причастен к хищению в 2023 году более 1,7 тыс. тонн изделий металлопроката стоимостью более 130 млн рублей.

Конструкции были закуплены военно-гражданской администрацией Запорожской области в порядке предоставления гуманитарной помощи и предназначались для оборудования инженерных оборонительных сооружений, говорила официальный представитель СК Светлана Петренко.

Попов не признает вину. Защита говорила о его желании вернуться в зону боевых действий на Украине.

От командования 58-й армией Попов был отстранен в июле 2023 года. Сам он связывал такое решение с тем, что он, по его словам, не смалодушничал и прямо заявил более высокому командованию о проблемах в армии.

В июле 235-й гарнизонный военный суд смягчил Попову меру пресечения, отправив его из СИЗО под домашний арест. Соответствующее ходатайство подавал Следственный комитет, заседание было закрыто от журналистов и публики.