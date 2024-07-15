235-й гарнизонный военный суд отправил под домашний арест бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова, находящегося в столичном СИЗО по обвинению в особо крупном мошенничестве. Об этом сообщило агентство «Интерфакс».

Ходатайство о переводе Попова под домашний арест подавал Следственный комитет, заседание было закрыто от журналистов и публики. Попова освободили из-под стражи в зале суда, под домашним арестом он пробудет до 11 октября.

Генерал-майор будет отбывать домашний арест в своей квартире в Москве. Ему будут запрещены перемещения без разрешения следователя, использование средств связи, а также общение с участниками уголовного дела.

После окончания заседания Попов поблагодарил присутствовавших за поддержку. «Вы были ветром в моих парусах», — сказал он.

Далее военный суд рассмотрит просьбу следствия о переводе под домашний арест второго фигуранта дела — бизнесмена Сергея Моисеева, который признал вину, сотрудничает со Следкомом и компенсировал часть вмененного ему ущерба, отмечает ТАСС.

Попова был арестован в середине мая, ему вменяется особо крупное мошенничество и служебный подлог. По версии следствия, он причастен к хищению в 2023 году более 1,7 тыс. тонн изделий металлопроката стоимостью более 130 млн рублей.

Конструкции были закуплены военно-гражданской администрацией Запорожской области в порядке предоставления гуманитарной помощи и предназначались для оборудования инженерных оборонительных сооружений, говорила официальный представитель СК Светлана Петренко.

Попов не признает вину. Защита говорила о его желании вернуться в зону боевых действий на Украине.

От командования 58-й армией Попов был отстранен в июле 2023 года. Сам он связывал такое решение с тем, что он, по его словам, не смалодушничал и прямо заявил более высокому командованию о проблемах в армии.