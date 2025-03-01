Бывший командующий 58-й армией генерал-майор Иван Попов, обвиняемый в мошенничестве, уволен из Вооруженных сил и исключен из списка воинской части, к которой был прикомандирован. Об этом он сам рассказал ТАСС. По словам Попова, об увольнении он узнал «совершенно случайно».

«Меня уволили из вооруженных сил и 26 декабря прошлого года исключили из списка части. Позже выяснилось, что с 1 июня 2024 года Министерство обороны РФ отправило меня в отпуск, который я де-факто провел в СИЗО. Таким образом, сидя в СИЗО и под домашним арестом, я якобы находился в отпусках, по окончании которых меня исключили из списка части», — пояснил Попов.

Он утверждает, что до сих пор не получил официального уведомления об увольнении, не видел выписок из приказа и не подписал ни одного рапорта, а также не проходил военно-врачебную комиссию. По словам Попова, он попросил у руководства разъяснить обстоятельства его увольнения, поскольку намерен добиваться, чтобы эта процедура была проведена в соответствии с законодательством.

«До сих пор я не видел ни одной выписки из приказа, ни одного уведомления, не подписывал ни одного рапорта, не прошел военно-врачебную комиссию, а также не знаю, где мое личное дело, мои аттестаты. Если руководство приняло решение меня уволить, то я как солдат выполню приказ, но с соблюдением законов и ритуалов, потому что я 32 года отдал служению Отчизне», — отметил Попов.

Накануне, 28 февраля, Тамбовский гарнизонный военный суд на закрытом заседании по ходатайству прокуратуры изменил Попову меру пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу. Генерала взяли под арест прямо в зале суда. Срок содержания под стражей составит 2 месяца, после чего может быть продлен. Адвокат Попова Сергей Буйновский заявил, что решение будет обжаловано.

Иван Попов — уроженец Волгоградской области, начал карьеру в войсках Северо-Кавказского военного округа в различных должностях, в 2015 году окончил академию Генштаба, командовал 33-й отдельной мотострелковой бригадой, штабом 22-го армейского корпуса в Крыму и штабом 11-го армейского корпуса в Калининградской области.

Когда именно Попов возглавил 58-ю армию, в открытых источниках не указано. Летом 2023 года на этом посту он руководил обороной на Запорожском направлении, где ВСУ нанесли основной удар. Контрнаступление было успешно отбито, однако в июле того же года Попов был отстранен от должности. Сам генерал связывал это с тем, что прямо заявил командованию о проблемах в армии.

В середине мая 2024 года Попова арестовали по обвинению в служебном подлоге и мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, генерал причастен к хищению в 2023 году более 1,7 тыс. тонн металлопроката стоимостью свыше 130 млн рублей.

В материалах дела говорится, что эти металлоконструкции были закуплены в рамках гуманитарной помощи и должны были использоваться для строительства укреплений в Запорожской области. Попов вину не признает, его адвокат заявлял о желании генерала вернуться в зону специальной военной операции на Украине.