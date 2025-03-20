Бывший командующий 58-й армией генерал-майор Иван Попов, обвиняемый в мошенничестве, написал открытое письмо президенту России Владимиру Путину. В своем обращении военачальник просит главу государства разобраться в ситуации, в которой он оказался, и вернуть его в строй, пишет «Коммерсант».

В письме Попов отметил, что предан воинскому долгу и назвал армию делом всей своей жизни. По его словам, с юношеских лет он «честно и достойно служил в российской армии», выполняя все приказы и задачи, которые перед ним ставились, но теперь оказался в сложной жизненной ситуации и не понимает, что происходит вокруг него.

«Я подвергся необоснованному судебному преследованию и вопреки моему желанию, а также сложившейся обстановке в зоне проведения СВО уволен из рядов ВС РФ»,— пишет военачальник.

Он также добавил, что глава государства для него — «нравственный ориентир и образец для подражания». Генерал подчеркнул, что на примере Путина он «окончательно понял, что значат легендарные слова: «холодный ум, горячее сердце и чистые руки».

«Я хочу продолжать защищать Родину и громить врага», — написал генерал в своем обращении, попросив президента разобраться в ситуации и вернуть его в действующую армию.

Иван Попов — уроженец Волгоградской области. Он начал свою карьеру в войсках Северо-Кавказского военного округа в различных должностях. В 2015 году окончил академию Генштаба, в разные годы командовал 33-ей отдельной мотострелковой бригадой, штабом 22-го армейского корпуса в Крыму и штабом 11-го армейского корпуса в Калининградской области. Информации о том, когда именно Попов возглавил 58-ю армию, в открытых источниках нет. Известно, что летом 2023 года на этом посту руководил обороной на Запорожском направлении, где ВСУ нанесли основной удар. Контрнаступление было успешно отбито, однако в июле того же года Попов был отстранен от этой должности. Сам генерал связывал такое решение с тем, что он, по его словам, не смалодушничал и прямо заявил более высокому командованию о проблемах в армии.

Дело генерала Попова

В середине мая 2024 года Попова арестовали по обвинению в служебном подлоге и мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, генерал причастен к хищению в 2023 году более 1,7 тыс. тонн металлопроката стоимостью свыше 130 млн рублей.

В материалах дела говорится, что эти металлоконструкции были закуплены в рамках гуманитарной помощи и должны были использоваться для строительства укреплений в Запорожской области. Попов вину не признает.

В июле 235-й гарнизонный военный суд смягчил генералу меру пресечения, отправив его из СИЗО под домашний арест. Соответствующее ходатайство подавал Следственный комитет, заседание было закрыто от журналистов и публики.

В конце февраля Тамбовский гарнизонный военный суд по запросу прокуратуры ужесточил Попову меру пресечения — его перевели обратно в СИЗО. По данным «Коммерсанта», такое требование было связано с тем, что генерал якобы без разрешения выезжал из Тамбова, где ведется судебное следствие, в Москву.

Военный прокурор аргументировал перевод Попова в СИЗО тем, что подсудимый курил на крыльце гарнизонного суда вместе со своим предполагаемым сообщником — обвиняемым по делу предпринимателем Сергеем Моисеевым. Для подтверждения этих слов прокурор попросил показать записи с камер наружного наблюдения, писал «Коммерсант».

Суд принял это предложение, хотя видеозаписи не могли использоваться в качестве доказательства, поскольку их процессуальный статус не был определен, объяснял адвокат Попова Сергей Буйновский. Также кадры не сопровождались озвучкой, при этом суд «необоснованно согласился доводами прокурора, предположившего, что фигуранты могли координировать свою позицию в суде».

Защитник напомнил, что согласно принципу презумпции невиновности, все сомнения должны трактоваться в пользу обвиняемого. По мнению Буйновского, согласившись с требованием прокурора, судья принял участие в несанкционированных оперативно-розыскных мероприятиях.

В начале марта Попов сообщил, что он уволен из Вооруженных сил и исключен из списка воинской части, к которой был прикомандирован. При этом военачальник утверждает, что не получал официального уведомления об увольнении, не видел выписок из приказа и не подписал ни одного рапорта, а также не проходил военно-врачебную комиссию.