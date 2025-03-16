При переводе генерала Ивана Попова из-под домашнего ареста в СИЗО военный суд фактически «пошел на поводу у обвинения», незаконно использовав материалы оперативно-розыскных мероприятий, считает защита экс-командующего 58-й армией. Ее позицию передает «Коммерсантъ».

Адвокат Попова — Сергей Буйновский — убежден, что суд также нарушил принцип гласности судопроизводства. В связи с этим он подал жалобу в вышестоящую судебную инстанцию.

Как отмечает «Коммерсантъ», военный прокурор аргументировал перевод Попова в СИЗО тем, что подсудимый курил на крыльце гарнизонного суда вместе со своим предполагаемым сообщником — обвиняемым по делу предпринимателем Сергеем Моисеевым. Для подтверждения этих слов прокурор попросил показать записи с камер наружного наблюдения.

Суд принял это предложение, хотя видеозаписи не могли использоваться в качестве доказательства, поскольку их процессуальный статус не был определен, объясняет Буйновский. Также кадры не сопровождались озвучкой, при этом суд «необоснованно согласился доводами прокурора, предположившего, что фигуранты могли координировать свою позицию в суде».

«Там было видно, что оба находятся возле суда, но говорят ли они, а главное, о чем, было неясно. Может, говорили о погоде или женщинах», — заметил адвокат.

Он напомнил, что согласно принципу презумпции невиновности, все сомнения должны трактоваться в пользу обвиняемого. По мнению Буйновского, согласившись с требованием прокурора, судья принял участие в несанкционированных оперативно-розыскных мероприятиях.

Адвоката возмутило и то, что одним из поводов для перевода Попова в СИЗО стал его отказ от медицинского освидетельствования на состояние алкогольного обвинения. Правозащитник напомнил, что генерал не прошел процедуру, поскольку рисковал опоздать на одно из заседаний суда.

Буйновский указал, что в начале февраля суд не увидел в отказе пройти освидетельствование повода для изменения меры пресечения. Однако месяц спустя данное обстоятельство стало одним из оснований для отправки Попова под стражу.

Среди прочего адвокат отметил, что заседание об изменении меры пресечения являлось отдельным процессом, поэтому для его закрытия требовалось новое обоснование, чего сделано не было.

«Судья начал процесс, а пришедших на заседание журналистов просто не пустили в зал без каких-то объяснений. [Это нарушение, по убеждению защитника], влечет за собой отмену судебных постановлений в установленном законом порядке», — пояснил Буйновский.

Иван Попов — уроженец Волгоградской области. Он начал свою карьеру в войсках Северо-Кавказского военного округа в различных должностях. В 2015 году окончил академию Генштаба, в разные годы командовал 33-ей отдельной мотострелковой бригадой, штабом 22-го армейского корпуса в Крыму и штабом 11-го армейского корпуса в Калининградской области.

Информации о том, когда именно Попов возглавил 58-ю армию, в открытых источниках нет. Известно, что летом 2023 года на этом посту руководил обороной на Запорожском направлении, где ВСУ нанесли основной удар. Контрнаступление было успешно отбито, однако в июле того же года Попов был отстранен от этой должности. Сам генерал связывал такое решение с тем, что он, по его словам, не смалодушничал и прямо заявил более высокому командованию о проблемах в армии.

В середине мая 2024 года Попова арестовали по обвинению в служебном подлоге и мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, генерал причастен к хищению в 2023 году более 1,7 тыс. тонн металлопроката стоимостью свыше 130 млн рублей.

В материалах дела говорится, что эти металлоконструкции были закуплены в рамках гуманитарной помощи и должны были использоваться для строительства укреплений в Запорожской области. Попов вину не признает, его адвокат заявлял о желании генерала вернуться в зону специальной военной операции на Украине.