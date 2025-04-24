Тамбовский гарнизонный военный суд приговорил экс-командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова к пяти годам колонии общего режима по делу о крупном мошенничестве и служебном подлоге. Об этом сообщает ТАСС.

Попов также лишен воинского звания, ему назначен штраф в размере 800 тыс. рублей. Прокуратура просила приговорить Попова к шести годам колонии с лишением звания и штрафом. Попов будет добиваться оправдания, сообщил его адвокат Сергей Буйновский после вынесения приговора.

По словам защитника, Попов не будет направлен в зону проведения военной операции.

«Пока никакого СВО не будет, ему отказано», — сказал он.

22 апреля Попов выступил в суде с последним словом и призвал вынести справедливое решение по своему делу. Со слов участников процесса, на которых ссылался ТАСС, генерал заявил, что «совершал в жизни какие-то ошибки, где-то заблуждался, но уж точно не преступал закон, всегда оставался верным присяге, своему народу и верховному главнокомандующему».

Попов не признал вину, попросил суд принять «справедливое, мудрое, беспристрастное решение» и «дать ему возможность быть полезным своей стране в такое нелегкое время».

Дело Попова

Ивана Попова арестовали в мае 2024 года. По версии следствия, генерал причастен к хищению в 2023 году более 1,7 тыс. тонн металлопроката стоимостью свыше 130 млн рублей. Согласно материалам дела, металлоконструкции закупались в рамках гуманитарной помощи для строительства укреплений в Запорожской области.

Следствие считает, что Попов действовал в составе организованной группы вместе с генерал-лейтенантом Олегом Цоковым и предпринимателем Сергеем Моисеевым. Цоков погиб на военной операции летом 2023 года и посмертно был удостоен звания Героя России. Дело в его отношении прекращено.

Сначала Попова поместили в СИЗО, но в июле суд по ходатайству следствия перевел его под домашний арест. В феврале 2025-го генерала снова взяли под стражу по требованию военной прокуратуры.

Адвокат Попова Сергей Буйновский утверждал, что в числе оснований для перевода генерала в СИЗО был отказ от медосвидетельствования на алкоголь, когда военный ехал на суд в Тамбов из Москвы. По словам Буйновского, Попов рисковал опоздать на заседание, поэтому отказался проходить процедуру.

По версии военного прокурора, Попов также в нарушение запрета общался с другим фигурантом дела Сергеем Моисеевым. Обвинение считает, что это произошло во время перекура в перерыве заседания гарнизонного суда. В качестве доказательства были представлены записи с камер видеонаблюдения.

Буйновский заявил, что эти данные не могут свидетельствовать о нарушении условий содержания под домашним арестом, поскольку в записи нет озвучки и по видео неясно, разговаривают ли Попов с Моисеевым вообще.

Просьбы вернуться на фронт

В марте стало известно, что генерала уволили из российской армии. По словам Попова, формально Минобороны отправило его в отпуск после задержания, а затем исключило из списка воинской части, к которой военный был прикомандирован.

Попов неоднократно просил вернуть его в зону военной операции и обращался по этому поводу к президенту России Владимиру Путину. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подтверждал, что Путину доложили об этом письме.

В начале апреля адвокат Попова сообщил, что Минобороны согласилось заключить с генералом контракт на участие в военной операции. В связи с этим Попов попросил Тамбовский гарнизонный военный суд прервать производство по его уголовному делу. Источник «Коммерсанта» утверждал, что по возвращении на фронт Попов будет командовать одним из штурмовых отрядов «Шторм Z». Суд, однако, оставил его под арестом.