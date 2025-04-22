В Тамбовском гарнизонном военном суде состоялось заседание, на котором с последним словом выступил бывший командующий 58-й армией, генерал-майор Иван Попов. В своем обращении к суду он выразил надежду на объективное рассмотрение его дела и вынесение справедливого приговора, при этом он не считает себя виновным, сообщает ТАСС со ссылкой на участника судебного процесса.

По словам собеседника агентства, Попов отметил, что может и совершал в жизни какие-то ошибки, где-то заблуждался, но «уж точно не преступал закон, всегда оставался верным присяге, своему народу и верховному главнокомандующему».

«Он также вновь заявил о своей невиновности и попросил суд принять в совещательной комнате справедливое, мудрое, беспристрастное решение по его делу, дать ему возможность быть полезным своей стране в такое нелегкое время», — рассказал источник ТАСС.

В середине мая 2024 года Попова арестовали по обвинению в служебном подлоге и мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, генерал причастен к хищению в 2023 году более 1,7 тыс. тонн металлопроката стоимостью свыше 130 млн рублей.

В материалах дела говорится, что эти металлоконструкции были закуплены в рамках гуманитарной помощи и должны были использоваться для строительства укреплений в Запорожской области. Попов вину не признает.

Сначала Попова поместили в СИЗО, но следствие ходатайствовало о его переводе под домашний арест и добилось этого. Однако в феврале генерала вновь перевели под стражу. По данным его адвоката, одной из причин стало то, что Попов вышел покурить на крыльцо вместе со своим предполагаемым сообщником — обвиняемым по делу предпринимателем Сергеем Моисеевым. Для подтверждения этих слов прокурор попросил показать записи с камер наружного наблюдения, писал «Коммерсантъ». Суд принял это предложение.

При этом, по словам адвоката Попова Сергея Буйновского, видеозаписи не могли использоваться в качестве доказательства, поскольку их процессуальный статус не был определен. Кроме того, кадры не сопровождались озвучкой, но суд «необоснованно согласился доводами прокурора, предположившего, что фигуранты могли координировать свою позицию в суде».

В начале марта Попов сообщил, что он уволен из Вооруженных сил и исключен из списка воинской части, к которой был прикомандирован. Генерал утверждает, что не получал официального уведомления об увольнении, не видел выписок из приказа и не подписал ни одного рапорта, а также не проходил военно-врачебную комиссию.

В конце марта «Коммерсант» опубликовал открытое письмо Попова к президенту России Владимиру Путину, в котором генерал называл службу в армии смыслом своей жизни и просил главу государства вернуть его в строй. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтверждал журналистам, что Путину доложили об этом письме.

9 апреля Попов попросил прервать производство по его уголовному делу, поскольку Минобороны согласилось заключить с ним контракт на участие в военной операции на Украине. Позднее Второй Западный окружной военный суд Москвы принял решение оставить генерала в СИЗО. Защита просила назначить ему домашний арест.