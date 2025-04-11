Второй Западный окружной военный суд Москвы не выпустил из СИЗО в Тамбовской области бывшего командующего 58-й гвардейской армией генерал-майора Ивана Попова, обвиняемого в мошенничестве и служебном подлоге. Об этом сообщается на сайте суда.

В апелляционной жалобе адвокаты Попова просили смягчить меру пресечения, заменив содержание под стражей на домашний арест. Ранее адвокат генерала Сергей Буйновский заявил, что Попов попросил Тамбовский гарнизонный военный суд прервать производство по его уголовному делу, поскольку Минобороны согласилось заключить с ним контракт на участие в военной операции на Украине.

Источник «Коммерсанта» утверждал, что по возвращении на фронт Попов будет командовать одним из штурмовых отрядов «Шторм Z».

Ивана Попова арестовали в мае 2024 года. По версии следствия, в 2023-м он был причастен к хищению более 1,7 тысячи тонн металлопроката стоимостью свыше 130 млн рублей, который власти Запорожской области закупили как гуманитарную помощь для строительства оборонительных укреплений.

Сначала Попова поместили в СИЗО, следствие ходатайствовало о его переводе под домашний арест и добилось этого. В феврале генерала вновь перевели под стражу по ходатайству военной прокуратуры. В качестве причины называлось нарушение наложенных на генерала запретов, в частности он якобы распивал спиртное в компании свидетелей по делу.

По версии прокуратуры, Попов отказался от медосвидетельствования, когда ехал из Тамбова в Москву и был остановлен сотрудниками ГАИ, а также использовал смартфон и в перерывах между заседаниями общался со вторым фигурантом дела, свидетелями и военнослужащими, писал «Ъ».

Адвокат генерала говорил, что одной из причин заключения Попова под стражу стало то, что он вышел покурить на крыльцо вместе со своим предполагаемым сообщником — предпринимателем Сергеем Моисеевым.

Попов на заседании 11 апреля заявил, что не употреблял алкоголь во время нахождения под домашним арестом.

«Мы не употребляли спиртные напитки. Та видеозапись, которая представлена была из ресторана <…> не позволяет даже черты лиц разглядеть тех, кто сидел за столом в здании угла ресторана, где я ужинал. Это просто голословно… Наличие спиртных напитков невозможно установить по этой записи», — цитирует Попова РИА Новости.

В марте 2025 года генерала уволили из Вооруженных сил. Попов отвергает все обвинения в свой адрес. Его адвокат заявлял о желании военного вернуться в зону боевых действий.