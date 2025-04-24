Приговор бывшему командующему 58-й армией Ивану Попову по делу о крупном мошенничестве и служебном подлоге — пять лет колонии и лишение звания генерал-майора — вызвал возмущение в некоторых популярных Z-пабликах. Депутат Госдумы Виктор Соболев назвал решение суда несправедливым и призвал провести дополнительное расследование. RTVI собрал реакции на приговор Попову.

Тамбовский гарнизонный военный суд, который вынес решение 24 апреля, также назначил Попову штраф в размере 800 тыс. рублей. По версии следствия, генерал причастен к хищению в 2023 году более 1,7 тыс. тонн металлопроката стоимостью свыше 130 млн рублей. Попов не признал вину, призвав суд принять «справедливое, мудрое, беспристрастное решение» и «дать ему возможность быть полезным своей стране в такое нелегкое время». Он просил отправить его на СВО, но ему пока отказали. Защита будет обжаловать приговор.

Депутат Госдумы и бывший командующий 58-й армией Виктор Соболев (комментарий Daily Storm)

Лично я не верю в то, что он это [мошенничество и служебный подлог] совершил. Я не верю, что боевой генерал мог что-то там украсть, какие-то металлоконструкции. Считаю, что нужно провести серьезное расследование и разобраться. В свое время главкома Сухопутных войск Владимира Чиркина тоже осудили и лишили звания, наград. Но потом выяснилось, что все это [обвинения] — ложь.

Мне не верится, что человек, который активно действовал в зоне СВО, руководил 58-й армией (как и я когда-то), имел какие-то корыстные цели. Как довод — привожу пример генерал-полковника Чиркина. Его потом восстановили в армии и все звания и награды вернули. Сейчас он ведет нормальный образ жизни. Это мой хороший друг и товарищ. А главная причина [преследования] была в том, что он отказался закупать иностранную технику для Сухопутных войск. Поэтому в случае с Поповым обязательно нужно провести дополнительное расследование — и будет все понятно.

Председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета Владимир Рогов (комментарий NEWS.ru)

Я, конечно, расстроен данным решением суда. Давать правовую оценку я не вправе по той простой причине, что не ознакомлен с материалами дела, которые засекречены.

Но понимаю одно, что Иван Попов куда нужнее на передовой, чем в заключении. Хотя бы потому, что боевой опыт, доверие к нему со стороны бойцов и воинов СВО максимальное, зачастую безграничное. И это человек, который умеет воевать и хочет воевать за родину. И я надеюсь, что решение о том, чтобы он вернулся на фронт, будет принято.

Автор телеграм-канала Zergulio Сергей Колясников

Пять лет колонии <…> генералу, у которого из имущества панельная трешка и древний рыдван. Это при том, что семь лет дали начальнику главного управления связи ВС РФ генералу Вадиму Шамарину, которому изначально вменяли 1,4 млрд рублей и из-за которого мы потеряли тысячи ребят по причине отсутствия нормальной связи.

Это не суд. Это судилище и сведение личных счетов.

Военный блогер Юрий Подоляка

Обратили внимание, что воров из замов бывшего МО РФ, которых обвинили в коррупции и огромном воровстве, воинского звания не лишают. Пока, по крайней мере. <…>

Вы до сих пор верите в справедливость решения Тамбовского судилища? Ну не смешно же. Никто меня не заставит поверить в справедливость этого приговора. Заказуха там лезет из каждой щели.

То, что сегодня произошло, это, конечно, наш позор.

Автор телеграм-канала «Romanov Лайт» Владимир Романов

В период наступления противника в Запорожской области в 2023 — генерал Попов (позывной «Спартак») высказался о реальной обстановке в вопросах организации, обеспечения, взаимодействия и соответствия действительности докладов в МО. За это Попов был снят с должности.

Иван Попов до июля 2023 года командовал 58-й общевойсковой армией Южного военного округа, которая занимала позиции на запорожском направлении и приняла основной удар ВСУ во время украинского контрнаступления, отбив его. Попов объяснял свое отстранение от командования тем, что «назвал вещи своими именами» и прямо доложил высшему начальству о проблемах в армии.

Военный волонтер Алексей Живов

Вообще в России установилась какая-то странная традиция. Каждые 10 лет берут самого нравственно чистого, понятного и любимого людьми и сослуживцами боевого офицера и прилюдно пропускают через мясорубку судебной системы со всеми соответствующими атрибутами, включая лишение званий и орденов. <…>

Одновременно с этим с такой же интенсивностью осуждаются офицеры и военные чиновники, которые нанесли армии и стране часто непоправимый вред, и всегда с максимально мягкими приговорами.

Мафия бессмертна?

Волонтер и военный блогер Анна Долгарева

Все слова, которые я бы хотела сказать по этому поводу, слишком резкие. Не так много у нас генералов таланта Попова, чтобы ими вот так разбрасываться.

Крайне громкое дело. Надеемся, генерал с боевым опытом будет все же на фронте, пусть и рядовым, а не на зоне. Видимо, у нас «много» генералов с боевым опытом и уважением в войсках, раз можно так на четвертый год войны кадрами разбрасываться.

Похоже, что на войне у нас переизбыток хороших командиров — Попова просто некуда девать.

Военкор Александр Сладков

Комментировать решение [суда] считаю вредным, равно как и накалять обстановку вокруг самого Попова. Не надо делать из него мятежника. Ситуация сложная, путь он пройдет достойно, силы воли и силы духа ему не занимать. <…> Я уверен, что у этого человека все будет нормально. Но судьба, конечно, тяжелая и непростая.

Военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко

Обвинение в мошенничестве было опровергнуто запорожской военно-гражданской администрацией. Изначально его обвиняли в хищении металла. Запорожская военно-гражданская администрация выразила ему признательность за защиту Запорожской области и сообщила, что никаких претензий к нему не имеет. <…>