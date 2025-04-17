Московский гарнизонный военный суд приговорил к семи годам колонии экс-начальника главного управления связи Вооруженных сил (ВС) России, замначальника Генштаба армии, генерала Вадима Шамарина по делу о получении крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК). Об этом сообщили ТАСС и «Осторожно, новости».

Гособвинение запрашивало генералу 12 лет колонии строгого режима. Следственный комитет (СК) указывает, что Шамарина также лишили воинского звания и запретили ему занимать руководящие должности на протяжении семи лет. При этом «Коммерсантъ» отмечает, что ему оставили имеющиеся награды.

Согласно решению суда, у Шамарина будет конфисковано около 36 млн рублей, а арестованное имущество будет оставаться под арестом до вступления приговора в законную силу, пишет ТАСС.

Вадим Шамарин был арестован 22 мая 2024 года. По данным защиты, тогда же он был отстранен от занимаемой должности и выведен за штат Минобороны.

По версии следствия, Шамарин получил взятки на общую сумму в 36 млн рублей от должностных лиц пермского телефонного завода «Телта», с которым в 2019—2023 годах у Минобороны был заключен контракт на поставку устройств связи на общую сумму более 1,4 млрд рублей. СК утверждает, что в обмен на полученные средства Шамарин должен был обеспечить увеличение объемов и стоимости продукции, которую поставлял «Телта».

Дело было возбуждено на основе показаний четверых свидетелей, осужденных за мошенничество. ТАСС писал, что показания, изобличающие генерала в получении взятки, следствию дали генеральный директор «Телты» Алексей Высоков и главный бухгалтер предприятия Елена Гришина, которые находятся в СИЗО с лета 2023 года по обвинению в мошенничестве.

Шамарин признал вину и заключил сделку со следствием, дав показания на других военных чиновников и коммерсантов, отмечает «Ъ».