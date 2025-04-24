Бывший командующий 58-й армией Иван Попов, осужденный на пять лет колонии по делу о мошенничестве и служебном подлоге, отреагировал на приговор суда стихами. Его слова приводит телеграм-канал Mash, публикуя соответствующее видео.

«И даже когда шторм вздымает толщи воды, помни, маяк — это ты», — зачитал Попов, когда его выводили из зала суда.

Он поблагодарил всех, кто находился на оглашении судебного решения, пишет Shot. После этого экс-генерала увели из зала суда в сопровождении сотрудников правоохранительных органов.

24 апреля Тамбовский гарнизонный военный суд приговорил Ивана Попова к пяти годам колонии общего режима, признав его виновным в крупном мошенничестве и служебном подлоге и лишив воинского звания генерал-майора. Суд также назначил штраф в размере 800 тыс. рублей.

По версии следствия, Попов причастен к хищению в 2023 году более 1,7 тыс. тонн металлопроката стоимостью свыше 130 млн рублей. Согласно материалам дела, металлоконструкции закупались в рамках гуманитарной помощи для строительства укреплений в Запорожской области.

Попов не признал свою вину. Сторона защиты будет обжаловать приговор.

Адвокат Попова Сергей Буйновский сообщил, что экс-генерал не будет в ближайшее время направлен в зону военной операции на Украине, поскольку Минобороны отозвало ходатайство по причине «отсутствия вакантного места».