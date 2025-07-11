Экс-командующий 58-й армией ВС России Иван Попов, осужденный за мошенничество, готовится к новому судебному процессу, где планирует доказать свою невиновность, рассказал RTVI его адвокат Сергей Буйновский. По его словам, офицер намерен добиться «полной реабилитации».

«Мы с ним общаемся. У него все хорошо, насколько это приемлемо в условиях изолятора. Много читает, готовится к процессу, чтобы еще раз обосновать свою полную невиновность и несостоятельность как обвинения, так и незаконность приговора! Планы на жизнь — полная реабилитация!» — сообщил Буйновский.

Адвокат отметил, что Попову приходит «огромное количество писем со словами поддержки от разных людей со всей страны».

«Все всё понимают, но пока в силу определенных обстоятельств только разводят руками. Россияне — самые продвинутые в этом отношении, и их невозможно ввести в заблуждение, тем более когда большинство знает правду», — подчеркнул собеседник RTVI.

1 июля «Коммерсантъ» писал, что Попов попросил об участии в заседании суда апелляционной инстанции, который должен состояться 25 июля. Бывший командарм не только готовится к защите, но и к тому, чтобы вернуться в армию и по возможности отправиться в зону СВО, отмечала газета.

В апреле Тамбовский гарнизонный военный суд признал Попова и бизнесмена Сергея Моисеева виновными в хищении металлоконструкций на общую сумму 133 млн рублей. Металл был предназначен для строительства оборонительных сооружений для защиты от наступления ВСУ в Запорожской области. По версии следствия, военные использовали лишь часть материалов, а излишки продали через Моисеева, присвоив себе вырученные 103 млн рублей.

Попов получил пять лет лишения свободы и был лишен звания генерал-майора запаса, Моисеев — четыре года. Последний, в отличие от Попова, не стал обжаловать приговор.

При этом апелляцию подал не только экс-командующий 58-й армией, но и администрация Запорожской области, которая была признана потерпевшей. Ее представители заявили, что следствие не разобралось до конца в ситуации, а металлические конструкции принадлежали не администрации региона, а учрежденному в области добровольческому батальону. Подразделение не было указано в деле как пострадавшая сторона, поэтому, как считают в администрации Запорожской области, были нарушены права осужденных и потерпевших.

Буйновский рассказал «Ъ», что Попова, возможно, не будут этапировать из Тамбова в Москву, участие в заседании может пройти по видеосвязи. Сам адвокат считает, что его подзащитный должен лично участвовать в процессе.

Попов неоднократно просил вернуть его в зону военной операции и обращался по этому поводу к президенту России Владимиру Путину. Ранее Буйновский сообщил, что офицер не будет в ближайшее время направлен в зону СВО, поскольку Минобороны отозвало ходатайство по причине «отсутствия вакантного места».