Бывший командующий 58-й армией Вооруженных сил России, экс-генерал Иван Попов, осужденный за мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК) и служебный подлог (ч. 2 ст. 292 УК), удостоен ордена «За заслуги перед Запорожской областью» I степени. Об этом сообщил глава региона Евгений Балицкий в своем телеграм-канале.

Награда бывшему военному присвоена за отражение контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Запорожскую область летом 2023 года. Помимо Попова в числе награжденных орденом также значатся генерал-полковники Александр Романчук и Денис Лямин, а также генерал-лейтенант Сергей Нырков.

«Защищая Запорожскую область, военнослужащие российской армии проявили мужество, самоотверженность и героизм», — написал Балицкий.

Он также рассказал, что в знак признания заслуг военнослужащих 58-й армии в Мелитополе на одноименной улице будет установлен памятный барельеф.

Правоохранители задержали генерал-майора Ивана Попова весной 2024 года. По данным следствия, военачальник причастен к хищению крупной партии металлопроката весом более 1,7 тысячи тонн на общую сумму свыше 105 миллионов рублей. Эти материалы, как установили следователи, предназначались для возведения оборонительных линий в Запорожской области, но были незаконно присвоены. Согласно материалам дела, военные использовали лишь часть материалов, а излишки продали через бизнесмена Сергея Моисеева, присвоив себе вырученные 103 млн рублей.

Тамбовский гарнизонный военный суд 24 апреля вынес приговор по делу экс-командующего 58-й армией. Его признали виновным в совершении мошенничества в особо крупном размере и служебном подлоге, назначив наказание в виде пяти лет колонии общего режима. Помимо тюремного срока, фигурант лишился генеральского звания и обязан выплатить 800 тыс. рублей штрафа. Моисеева приговорили к четырем годам лишения свободы.

Несмотря на решение суда, Попов настаивает на своей невиновности, а его защита обжаловала приговор. Отменить его и отправить уголовное дело на пересмотр также попросила администрация Запорожской области, признанная потерпевшей стороной по делу. Она утверждает, что следствие не провело всестороннего расследования обстоятельств дела.

По заявлению администрации, металлоконструкции фактически принадлежали не региональным властям, а одному из добровольческих батальонов, созданных на территории области. Поскольку это подразделение не было признано потерпевшей стороной в рамках уголовного дела, это привело к нарушению процессуальных прав как осужденных, так и действительных потерпевших.

По данным «Коммерсанта», апелляция на приговор экс-генералу будет рассмотрена Вторым Западным окружным военным судом 25 июля. Попов просил об участии в этом заседании. Адвокат бывшего командующего 58-й армией в середине июля рассказал RTVI, что его подзащитный намерен добиться «полной реабилитации».

«Мы с ним общаемся. У него все хорошо, насколько это приемлемо в условиях изолятора. Много читает, готовится к процессу, чтобы еще раз обосновать свою полную невиновность и несостоятельность как обвинения, так и незаконность приговора! Планы на жизнь — полная реабилитация!» — отмечал юрист.

Иван Попов неоднократно просил о возвращении в зону боевых действий, в том числе направлял соответствующее обращение президенту России Владимиру Путину. Однако, по словам Буйновского, в ближайшее время направление экс-генерала на фронт не планируется — Министерство обороны отклонило ходатайство, сославшись на отсутствие подходящей вакантной должности.