Генеральная прокуратура подала в Хамовнический районный суд Москвы иск об изъятии в доход государства имущества на сумму более 500 млн рублей у экс-начальника управления кадров Минобороны — генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова, которого обвиняют в получении взятки. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на источник, ознакомившийся с исковым заявлением.

По его словам, оно было подписано первым заместителем генпрокурора РФ Анатолием Разинкиным и подано в суд 20 августа 2025 года. Страница с карточкой документа доступна в базе данных официального портала судов общей юрисдикции Москвы.

В 2010—2023 годах Кузнецов возглавлял 8-е управление Генштаба ВС РФ, отвечающее за вопросы службы защиты гостайны в рамках Минобороны, а в мае 2023 года был назначен начальником ведомственного кадрового управления.

Собеседник «Ведомостей» пояснил, что проверку в отношении генерала Кузнецова инициировал лично генпрокурор РФ Игорь Краснов, и ее проведение контролировалось Главным следственным управлением СК России. В результате было установлено, что высокопоставленный силовик серьезно нарушал антикоррупционные запреты и ограничения.

По данным ФНС, в 2010—2023 годах Кузнецов задекларировал доход в размере 47,6 млн рублей, а его жена Юлия — немногим более 41 млн рублей. В качестве источников генерал указывал зарплату, выплаты участникам боевых действий, продажу машину и проценты по вкладам в банке. Супруга Кузнецова получала зарплату в ОАО «Бамстройпуть», тоже продала автомобиль и зарабатывала на банковских депозитах.

При этом, по данным «Ведомостей», ради сокрытия своего истинного финансового положения генерал покупал недвижимость и оформлял ее на своих близких — жену, тещу и дочерей Регину Андрияненко и Алису Грузину. Речь идет об объектах в Кунцевском районе Москвы, в Краснодаре, в СНТ «Липка» в Красногорском районе Подмосковья и в деревне Обушково в Истринском районе Московской области. На момент покупки они стоили в общей сложности около 241 млн рублей, пишет газета.

При обысках в рамках уголовного дела у Кузнецова и его родных обнаружили и изъяли крупные суммы наличными — миллионы рублей и сотни тысяч евро и долларов. Кроме того, у них нашли дорогостоящие ювелирные украшения и большую нумизматическую коллекцию.

В своем иске Генпрокуратура требует вернуть в государственную казну 101 серебряную монету из коллекции генерала и 59 золотых монет. Среди них есть экземпляры, выпущенные в честь Главного храма Вооруженных сил России, 75-летия Победы, «Дороги Памяти», «Международного военно-технологического форума «Армия», «MARSHAL HOVHANNES BAGRAMYAN» и другие, а также с изображением статуи Свободы и первого американского президента Джорджа Вашингтона.

Кроме того, в иске содержится требование изъять у Кузнецова наручные часы Omega и 94 ювелирных изделия:

25 колец,

18 пар сережек,

12 цепочек,

15 кулонов

7 браслетов,

8 бус,

6 пар запонок,

3 комплекта украшений.

Источник «Ведомостей» утверждает, что общая стоимость выявленного у Кузнецова имущества составляет 504,8 млн рублей — в пять с лишним раз больше их с женой официального дохода за последние 14 лет. Давая показания в рамках уголовного дела, генерал утверждал, что в дополнение к зарплате сотрудники Центра спецфинансирования Минобороны выдавали ему денежное довольствие наличными.

Генерала задержали и арестовали в мае 2024 года по обвинению в получении особо крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК) от краснодарского предпринимателя Левы Мартиросяна. С тех пор Кузнецов остается в СИЗО. Собеседник «Ведомостей» сообщил, что расследование дела завершено, и сейчас фигуранты в преддверии его рассмотрения по существу знакомятся с материалами.

Следствие считает, что в 2021—2023 годах Кузнецов помог Мартиросяну получить от Краснодарского высшего военного училища (КВВУ) госконтракты на гостиничные услуги за 372 млн рублей. Взамен предприниматель, как полагают в Следкоме, купил землю и построил на ней дом площадью 1125 кв. метров, потратив 30,5 млн рублей. Владелицей участка и особняка числилась жена генерала.

Мартиросян тоже арестован, ему вменили дачу взятки в особо крупном размере (ч. 5 ст. 291 УК РФ). По версии СК, он познакомился с Кузнецовым, когда руководил продовольственной службой отдела материального обеспечения КВВУ. Оба не признают вину. Кузнецов утверждает, что строил дом на личные средства, а Мартиросян — что просто помогал ему покупать стройматериалы и оформлять сделки.