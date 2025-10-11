У обвиняемого во взяточничестве бывшего главного кадровика Минобороны России генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова изъяты серебряные погоны, стоимость которых превышает 180 тысяч рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы его уголовного дела.

По данным агентства, при проведении следственных действий по делу Кузнецова среди его личного имущества обнаружили и изъяли «погоны из серебра 925-й пробы стоимостью 183 929 рублей».

Кроме того, у генерал-лейтенанта нашли коллекцию серебряных монет из 80 с лишним экземпляров, включая наборы из Казахстана и Танзании, а также сувенирные изделия — в частности, монету из серебра 999-й пробы с чеканкой в виде трех обезьян и подписью: «Ничего не вижу, ничего не слышу, ничего не говорю».

Кузнецов родился в 1969 году в мордовской Рузаевке, в 1990 году окончил Краснодарское высшее военное училище, спустя восемь лет — Военную академию ракетных войск стратегического назначения, а в 2005 году — Военную академию Генштаба российской армии, после чего занимал различные должности в службе защиты гостайны. Он был награжден орденом Александра Невского, орденом «За военные заслуги», орденом Почета и другими медалями, является заслуженным военным специалистом и кандидатом технических наук.

Около месяца назад Генеральная прокуратура подавала судебный иск об изъятии обнаруженного у Кузнецова имущества общей стоимостью порядка 0,5 млрд рублей. В нем перечислялись многочисленные ценные личные вещи:

101 серебряная монета

59 золотых монет

наручные часы Omega

94 ювелирных изделия (кольца, серьги, цепочки, кулоны, браслеты, бусы, запонки и комплекты украшений).

«Ведомости» со ссылкой на осведомленный о ходе следствия источник утверждали, что общая стоимость обнаруженного у генерала имущества более чем в 5 раз превышает их с супругой официальные доходы за последние полтора десятилетия.

В рамках показаний по своему делу Кузнецов уверял, что помимо зарплаты получал наличные в качестве денежного довольствия от Центра спецфинансирования Минобороны. Собеседники «Коммерсанта» сообщали, что защита настаивает на законном происхождении имущества экс-кадровика силового ведомства: оно якобы приобретено на доходы его родственников от предпринимательской деятельности.

О задержании Кузнецова стало известно 13 мая 2024 года от военблогеров, на следующий день эту информацию подтвердили в Следственном комитете, тогда же арестовали и краснодарского предпринимателя Леву Мартиросяна, который фигурирует в деле генерала как предполагаемый взяткодатель.

В ходе следствия СМИ предполагали, что в деле может появиться эпизод взятки от другого бизнесмена. Суд по ходатайству СК арестовал активы генерала на 300 млн рублей. Защита пыталась добиться, чтобы его перевели под домашний арест, но не смогла.