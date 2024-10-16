Суд арестовал банковские счета, недвижимость и другие активы обвиняемого в получении взятки экс-начальника Главного управления кадров Минобороны Юрия Кузнецова на сумму более 300 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

На время предварительного следствия обеспечительные меры также наложены на активы родственников Кузнецова и аффилированных с ним юридических лиц. Назначено проведение новых финансово-экономических и бухгалтерских экспертиз.

Согласно судебным документам, арестованы 29 счетов в трех российских банках и шесть объектов недвижимости Кузнецова и его родственников. В списке фигурируют земельные участки в Красногорске, Краснодаре, деревне Обушково Истринского района Подмосковья, дома в Обушково и Краснодаре, квартира на Ярцевской улице в Москве.

Ранее сообщалось, что под обеспечительный арест попала и квартира дочери Кузнецова в Москве площадью 105,3 кв. м в жилом комплексе бизнес-класса недалеко от Рублевского шоссе.

Юрия Кузнецова арестовали в середине мая по делу о получении взятки в особо крупном размере (ч.6 ст. 290 УК). По местам проживания и регистрации Кузнецова изъяли более 100 миллионов рублей, золотые монеты, коллекционные часы и предметы роскоши.

По версии следствия, генерал-лейтенант получил взятку от краснодарского предпринимателя Левы Мартиросяна за помощь в заключении контрактов на оказание гостиничных услуг.

Мартиросян якобы купил и оформил на жену Кузнецова землю в Краснодаре и построил там дом площадью более 1 тыс. кв. м. Общая стоимость этой недвижимости оценивается в 30,5 млн рублей. Инкриминируемый Кузнецову эпизод относится к 2021-2023 годам, когда тот был начальником 8-го управления Генштаба ВС. Мартиросяна также арестовали.

Адвокат Кузнецова Михаил Карапетян утверждал, что жена генерала Юлия Кузнецова оплатила половину участка, который следствие считает взяткой. После покупки участка она переводила деньги Мартиросяну на строительство дома, заявил защитник.