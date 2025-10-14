Имущество и другие активы бывшего главного кадровика Минобороны России генерала Юрия Кузнецова и аффилированных с ним лиц арестованы на 500 млн рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ходом дела.

В конце августа Генпрокуратура подавала судебный иск об изъятии обнаруженного у Кузнецова имущества общей стоимостью порядка 0,5 млрд рублей. В нем перечислялись многочисленные ценные личные вещи, среди которых 101 серебряная монета, 59 золотых монет, наручные часы Omega, а также 94 ювелирных изделия.

«Ведомости» со ссылкой источник писали, что общая стоимость найденного у генерала имущества более чем в 5 раз превышает их с супругой официальные доходы за последние полтора десятилетия.

13 октября, Кузнецов написал письмо президенту России Владимиру Путину, в котором называет себя «невиновным, добросовестным, честным человеком» и поясняет, что прокуратура подала к нему иск до вынесения приговора по делу о взятке.

Также в своем обращении Кузнецов говорит, что совокупность его доходов с 2010 года полностью перекрывает стоимость имущества и сумму денег, которые хотят у него изъять. Генерал добавил, что денежные средства выплачивались «законным образом Центром специальных программ Минобороны за выполнение соответствующих служебных задач».

Кузнецов в СИЗО находится с мая 2024 года. Согласно версии следствия, генерал получил в Краснодаре земельный участок и дом от местного предпринимателя Левы Мартиросяна в обмен на контракт по оказанию гостиничных услуг Краснодарскому высшему военному училищу (КВВУ) на сумму более 372 млн рублей. По статье о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК) ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Кроме того, ТАСС со ссылкой на источники писал, что в деле Кузнецова может появиться эпизод взятки от другого бизнесмена. В октябре прошлого года суд по ходатайству следствия арестовал активы генерала на 300 млн рублей. Адвокаты пытались добиться, чтобы его перевели под домашний арест, однако безуспешно.